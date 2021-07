Căi de acces asfaltate și locuri de parcare: Lucrările de modernizare a curților de bloc continuă, la Orhei

Lucrările de modernizare a infrastructurii urbane continuă în municipiul Orhei. Curtea a două blocuri de pe strada Scrisului Latin se află de astăzi în proces de reabilitare. Locatarii vor beneficia de căi de acces asfaltate, trotuare, locuri de parcare.

De asemenea, autorităţile municipale vor amenaja în curte un teren de joacă, un teren de sport şi o platformă pentru colectarea deşeurilor.

În blocurile de pe strada Scrisului Latin din Orhei locuiesc peste 400 de persoane. Oamenii spun că de zeci de ani în curtea lor nu s-au făcut lucrări de reparaţie şi, odată cu modernizarea, aşteaptă ca infrastructura să corespundă standardelor de înaltă calitate.



"Casele acestea 30 de ani s-au dat şi nimeni nu a făcut. Care oameni mai conştiincioşi, mai ieşeau şi aşa prin râpile alea, stricat cum era, făceam ordine. Dar acum dacă o să facă, noi mai mult nici nu o să dorim. Câte conduceri au fost nu şi-a bătut capul nimeni de Orheiul acesta."



"Era foarte necesar, mai ales, iarna şi sperăm că o să fie bine. Ne-au promis şi vedeţi singură dumnevoastră ce se face şi dă Doamne să fie bine."





În acest an, Primăria Orhei realizează un proiect ambiţios privind renovarea curților de bloc. Până în prezent, au fost modernizate peste 50 de curți.



PAVEL VEREJANU, primarul municipiului Orhei:"Reamenajarea curţilor a început încă în 2016. Pe atunci era Ilan Şor primar. Astăzi mergem cu o continuitate în acest proiect. În acest an deja sunt reparate cinci curţi şi urmează a fi date în exploatare încă trei. Vom face municipiul Orhei cel mai frumos oraş din Moldova."





Primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Şor susţine că proiectele de infrastructură vor continua la Orhei, dar și în localitățile în care Partidul ”ȘOR” a obţinut cele mai multe voturi la alegerile din 11 iulie:



"În acest an, ne propunem să facem ordine în 85 la sută din curţile oraşului, iar anul viitor, să încheiem acest proiect de renovare a curţilor. Este vorba despre confortul a mii de oameni. Ei vor avea trotuare şi drumuri bune, locuri de parcare, terenuri de joacă, bănci şi ronduri cu flori. "





Tot astăzi, autorităţile municipale au dat startul lucrărilor de reparație a străzii Șoimarul din Orhei. Aceasta este o arteră importantă pentru orăşeni, aşa cum aici este situată clădirea Liceului Teoretic "Ion Luca Caragiale", precum și sediul Centrului Medicilor de Familie din oraș.



" Se face lucrări foarte mari şi la noi în oraş. Eu am fost ieri prin oraş şi merge lucrurile aşa cum au mers şi mai înainte."



"Eu nu am fost acasă să vă zic de vre 5-6 ani. Când am venit, m-am mirat de frumuseţea, de drumurile noastre din Orhei. Aşa de frumuseţe de Orhei, nu vedeam ora să ne întoarcem acasă, să trăim pe plaiul nostru natal."





Autorităţile municipiului Orhei spun că renovarea străzii Șoimarul va permite fluidizarea traficului pe strada Vasile Lupu, iar la intersecţia celor două străzi va fi instalat un semafor.