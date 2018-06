CADOURI PENTRU TRIPLEŢI: Echipa Fundaţiei "Edelweiss" a felicitat familia Tulba

Sărbătoare în familia Fundației „Edelweiss”. Echipa a felicitat beneficiarul cu numărul 15 mii a campaniei „O nouă viață”, proiectul de suflet a fondatorului „Edelweiss” Vlad Plahotniuc. Norocoșii sunt soții Tulba din comuna Băcioi. Pe lângă tradiționala cutie-cadou cu produse pentru îngrijirea nou-născuților, tripleții familiei Tulba au primit în dar scaune auto, pentru a călători în siguranță.

"Bună ziua, îmi pare bine să vă cunoaştem. D-stră aveţi o bucurie triplă în familie, sunteţi mamica a trei copilaşi deodată, ceea ce sunt momente de nedescris. Vă dorim creştere uşoară."



"Mulţumim şi domnului Vlad Plahotniuc pentru cadourile oferite pentru copii şi pentru toată lumea, toţi copiii din lume. Mulţumim din suflet", a spus tatăl tripleţilor, Vasile Tulba.



După ani de așteptări, Tatiana și Vasile Tulba au devenit părinți... și nu a unui singur copil. Dumnezeu le-a dat tocmai trei: Gabriel, Ciprian și Laura.



"A fost puţin greu, însă... dacă îi mult aşteptat, durerea nici nu o simţi. Dacă Domnul mi-a dat trei, mulţumim din suflet şi mulţumim la toţi care ne-au fost alături. Companiei Edelweiss mulţumim din suflet şi sperăm să creştem mari, sănătoşi şi voinici", a spus mama tripleţilor, Tatiana Tulba.



Copleşit de emoţii, tatăl bebeluşilor spune că este pregătit să petreacă nopţile lângă odraslele lui și să le poarte de grijă.



"La început nu-mi venea a crede, dar pe urmă ne-am venit în fire şi totul a fost bine.Unul într-o mână, altul în altă mână şi îi legănăm, îi hrănim, dormim puţin şi iarăşi", a spus tatăl tripleţilor, Vasile Tulba.



În culmea fericirii sunt și bunicile.



"Niciodată în viaţă nu m-am gândit că o să am trei nepoţi. Am aşteptat 11 ani şi eu le doresc la copiii mei şi la nepoţii mei tot binele din lume", a spus bunica tripleţilor, Nina Tulba.



"Suntem foarte fericiţi de nepoţei căci tare greu ne-a fost fără dânşii", a spus bunica tripleţilor, Ecaterina Raducan.



Pentru ca bebeluşii să fie transportaţi în siguranţă, reprezentanţii Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" le-au dăruit trei scaune auto.



Campania „O nouă viață” a fost inițiată acum doi ani.



"Am venit la Institutul Mamei şi Copilului pentru a felicita familia Tulba, care este beneficiarul cu numărul 15 mii al Campaniei O nouă Viaţă. Noi le dorim în primul rând Bun venit pe Lume", a spus directorul executiv Fundaţia "Edelweiss", Lidia Cucoş.



„Noi am început colaborarea frumoasă cu Fundația domnului Vlad Plahotniuc încă acum doi ani în urmă. Şi, conform acestui proiect, fiecare copilaş care se naşte în instituţia noastră primeşte un cadou”, a spus directorul Institutul Mamei şi Copilului, Sergiu Gladun.



Din luna martie a acestui an, campania „O nouă viață” a fost extinsă în 24 de maternități din toată țara. Decizia îi aparține fondatorului „Edelweiss” Vlad Plahotniuc, ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea părinților.