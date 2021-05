CĂCIULA DE CÂRLAN, AJUNSĂ ÎN SUA: Un tânăr de la noi şi-a pus căciulă în loc de tocă

Căciula tradițională de miel a ajuns să fie purtată la o ceremonie de absolvire a unei universităţi din Statele Unite ale Americii. Gestul îi aparţine lui David Dunas, un tânăr originar din Cahul, care a decis să schimbe toca pe accesoriul ciobanilor. Atât colegii săi, cât şi profesorii au apreciat iniţiativa băiatului, care în acest mod, şi-a dorit să promoveze valorile noastre.David Dunas are 22 de ani. Tânărul ne-a povestit că a ajuns la "Taylor University" din Indiana, acum patru ani, după ce a absolvit un liceu din Chișinău. Timpul s-a scurs repede, iar săptămâna aceasta, el a încheiat studiile din SUA. Pentru că este un moment special, la eveniment au venit părinţii băiatului, pe care i-a şi rugat să îi cumpere o astfel de căciulă pentru ziua ce mare. Tânărul a atras toate privirile la ceremonie."Foarte entuziasmaţi. Toţi au zis "da, ieşi cu căciula" pentru că noi eram într-o linie mai întâi, eram aşezaţi. Le-am mai dat la studenţii americani care mai veneau pe la mine, mă întrebau cei cu ea, o puneau în cap, făceau poze."Meşterul popular din satul Colibaşi de la care a fost procurată căciula i-a destăinuit tânărului câteva secrete."Meşteşugarul mi-a povestit că căciula are câteva modalităţi să fie purtată prin care comunică non-verbal acţiunile sau cu ce se ocupă gospodarul. Eu am încercat să reprezint dorul de casă, de părinţi, de prieteni şi de meleagurile noastre."Chiar dacă şi-ar dori să simtă pe propria piele visul american şi să construiască o carieră în Statele Unite ale Americii, proaspătul absolvent spune că e măcinat de dorul de casă."Am ocazia să fac nişte experienţă, să lucrez aici după universitate, aşa că, voi considera această etapă, dar într-un scop final voi fi acasă."