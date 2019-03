Cabinetul mobil al stomatologilor a ajuns la Geamăna. Peste 300 de copii din localitate au primit consultaţii

Stomatologii continuă şi în acest an să meargă prin localităţile din ţară, în cadrul Campaniei "Un doctor pentru tine".

Ieri, echipa mobilă a ajuns în satul Geamăna din raionul Anenii Noi, unde peste 300 de copii de la liceul şi grădiniţa din localitate au fost consultaţi gratuit.

"Doi dinţişori noi o să putem să-i facem în condiţii de ambulanţă, nu sunt deloc complicaţi, dar alţi trei dinţişori o să trebuiască în condiţii de policlinică... "



Cosmin Colomeeţ are 10 ani şi a ajuns pentru prima oară pe scaunului medicului stomatolog.



" - Sunt prima oară la un medic stomatolog. Dacă o să mai am probleme o să mai vin la stomatolog că nu doare deloc."



Toţi elevii au aşteptat cu nerăbdare să treacă în scaunul medicului şi au spus că intervenţiile nu au fost dureroase.



„Medicul a spus ca să ne spălăm pe dinţi de două ori pe zi.”



„Medicul mi-a spus să mă spăl de multe ori pe zi. O să mergi acasă şi ce o să le spui părinţilor ?

– O să spun că nu m-a durut deloc, să nu mănânc două ore."



„Să spun la părinţi să mă duc la medic să îmi facă dinţii.

– Aşa ce ţi-a găsit medicul două căriuţe?

– da, doi dinţi negri."



„Medicul mi-a spus astăzi că am câteva carii şi în continuare o să merg acasă şi o să merg cu mama la medic în fiecare jumătate de an."



Părinții, dar şi unii bunici care şi-au însoţit micuţii s-au bucurat că aceştia au primit consultații gratuite, întrucât în localitate duc lipsă de stomatologi.



"S-a făcut un centru medical nou, dar cabinet stomatolog nu-i. Trebuie să te deplasezi, să pleci undeva, să umbli, dar aşa, dacă a venit a controlat pe loc, ne-a anunţat, deja ştii ce trebuie să faci, încotro s-o iei."



"Este binevenit acest control în satul nostru fiind că el are importanţă că o să vedem problemele care sunt la copilaşii noştri. Ne-au anunţat că avem puţine probleme să vedem, să ne sfătuim cu medicul."



Medii spun că majoritatea copiilor din localitate respectă regulile de igienă.



"Per ansamblu copii sunt bunişori, probleme grave nu am depistat în general ne ocupăm cu profilaxia. Adica cariile superficiale şi sigilări de fisuri. În caz de necesitate facem detartaj şi aplicaţii gingivale", a spus stomatologul Alexandru Brițchi.



Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată în luna august, anul trecut, la iniţiativa prim-ministrului Pavel Filip. Doar de la începutul anului 2019 au fost investigaţi peste 2600 de copii.