CA PE VREMURI! Elevi şi meşteri populari au organizat o clacă în curtea Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală (FOTO)

Mai mulţi elevi ai şcolilor profesionale şi meşteri populari au reînviat o veche tradiţie populară. Ei au organizat o clacă în curtea Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală şi au pornit să construiască o casă ţărănească. Locuinţa este ridicată din lut cu paie, bârne din lemn, iar pe acoperiş au fost puse şindrile.



"Oameni buni, haideţi să facem o clacă, la clacă oameni buni! Doamne ajută să isprăvim şi pe tine să te slăvim! Hai să fie într-un ceas bun!", aşa erau chemaţi înainte ţăranii la clacă, după care bărbaţii încingeau o horă chiar în ceamur.



Elevii participanţi spun că tehnica utilizată de străbuni le permitea să menţină căldura în case.



"După ce calcăm lutul, lăsăm un pic să se odihnească şi pregătim locul pentru lampaci. Aşa făceau buneii noştri, străbuneii şi noi acum renaştem tradiţiile. Lutul este natural şi ţine o căldură mult mai mare în casă", a spus Anatolie Leviţchi, elev.



Ocupaţia i-a făcut curioşi şi pe ceilalţi tineri:



"Această tradiţie este una neobişnuită şi unică pentru mine deoarece unele case şi în ziua de azi s-au păstrat în stare bună chiar dacă oamenii au muncit cu mâinile".



"Oamenii care au trăit primii pe acest pământ, tot făceau aşa case şi au crescut şi buneii noştri, părinţii noştri".



Într-o altă parte a curţii, alţi tineri pregăteau acoperişul casei.



"Se pune în două rânduri de şindrilă. Merge primul apoi se bate şi se face legătura. Înainte tot aşa se băteau cu cu ţinte şi ciocanu", a afirmat Vasile Stropşa, elev.



"Am luat o bucată de scândură, am geluit-o, am desenat-o, apoi am tăiat-o co lobzicul. La moment o şlefui", a explicat Ilie Puşcaşu, lemnar.



"Avem reprezentată coroana regală. Este un ornament frumos şi tradiţional", a subliniat Dumitru Costandache, meşter popular.



Scopul evenimentului, organizat de Ministerul Culturii, este de a familiariza publicul cu tehnica de construcție a caselor tradiționale.



"Ca să punem în valoare aceste tehnici şi să implicăm cât mai mult tinerii din şcolile profesionale", a declarat Andrei Chistol, secretar de stat Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Încercăm să scoatem în evidenţă acele tradiţii de construcţii a caselor tradiţionale deoarece aceste tradiţii de clacă se pierd", a precizat Petru Vicol, directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală.



Evenimentul este dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului – 2018 şi are genericul "Veșnicia s-a născut la sat".