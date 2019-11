Ca în luna mai: Temperaturile depășesc valorile normale cu zece grade

Chiar dacă în calendar e deja noiembrie, termometrele ne arată că suntem în luna mai. Potrivit meteorologilor, în această perioadă se înregistrează temperaturi record, ce depășesc valorile normale cu opt - zece grade Celsius. Vremea caldă de afară i-a scos din case pe moldovenii care preferă să petreacă timpul la iarbă verde. În timp ce unii au încins grătarele, alții au ieșit în parcurile din Capitală, pentru a se juca cu copiii sau pentru a se întâlni cu prietenii.

Acest bărbat și-a scos rudele din casă, ca să-și sărbătorească ziua de naștere. El spune că în această zi demult nu a mai ieșit la un frigărui în sânul naturii.



”De obicei la ziua mea ninge sau plouă, dar așa mai avem parte de vreme bună. Iată și soarele a ieșit.”



Și acest bărbat a decis să profite de vremea caldă de afară și a ieșit împreună cu soția, pentru a găti ceva gustos și a petrece duminica împreună.



”Vreau să facem o mâncare, cum la noi, la nordul Moldovei se numește borș scăzut și anume la fum, la cuptoraș. Mie foarte mult îmi place, fiindcă eu provin de la țară și îmi place mult mâncarea făcută la fum, așa cum la țară se face.”



”E zi de odihnă vrem puțin să ne relaxăm cu familia, cu prietenii să stăm la o bucățică de carne, la un frigărui. Toată săptămâna la lucru și măcar.. o zi ne odihnim.”



”Savurăm și noi ultimele zile de toamnă. O toamnă de aur, foarte frumos. Timpul ne surprinde plăcut.”



Dacă la unii sfârâia carnea pe grătare, alții au decis să petreacă ziua liberă alături de copii, în parcul de distracții.



”De 5 sau chiar 10 ani n-am mai avut așa vreme caldă în data de 10 noiembrie. Iată, am ieșit cu copiii în parcul de distracții.”



”Noi avem o fiică și am decis astăzi pentru prima dată să venim în parcul de distracții și foarte mult ne place totul. Timpul este frumos. Petrecem foarte bine timpul.”



Unii oameni spun că temperaturile generoase din aceste zile îi scutește de cheltuieli mai mari.



”Foarte bine. Știți, am îmbătrânit, dar încă mai vrem puțină tinerețe, așa și toamna. Mai ține cu noi.”



”Să mai dea Dumnezeu să mai fie așa măcar încă o lună, ca mai puțin să plătim căldura în casă.”



Potrivit meteorologilor, temperaturile din aceste zile depășesc valorile normale. Specialiștii spun că sâmbătă, 9 noiembrie, au fost înregistrate temperaturi record pentru această perioadă a anului. În Capitală, termometrele au urcat până la aproape 22 de grade. Ultima dată asemenea temperaturi au fost în anul 1997.



”Aceste temperaturi se datorează anticiclonului din sud-estul Europei și el influențează vremea caldă. Până când nu se observă o răcire. Pentru zilele când facem prognoza, pentru 7 zile, vremea se va menține caldă.”