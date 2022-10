CA a început lupta cu groparii audiovizualului din Moldova. Trei televiziuni rusești, sancționate

Consiliul Audiovizualului a început lupta cu groparii audiovizualului din Moldova. Trei televiziuni ruseşti, care parazitează cu retransmisiuni din Federația Rusă și ignoră obligația legală de a produce și de a difuza programe locale și opere europene au fost sancționate de CA cu câte o amendă de 5000 de lei fiecare pentru că au încălcat concepţia generală a serviciilor media audiovizuale aprobate de instituţie. Este vorba despre posturile TV: RTR Moldova, Cinema 1 şi PEH TV. RTR Moldova a cerut amânarea analizării subiectului, pe motiv că rezultatele monitorizării CA nu ar corespunde cu propriile monitorizari, însă membrii CA au respins argumentul, ca nefiind întemeiat și și-au manifestat indignarea ca reprezentanții acestui post TV manifestă tupeu în comunicarea cu autoritatea audiovizuală.

Consiliul Audiovizualului a monitorizat cele trei posturi tv în perioada 12-18 septembrie, în urma unei autosesizări a membrului CA, Ruslan Mihalevschi. Rezultatele au arătat că RTR Moldova, Cinema 1 şi PEH TV au avut mult mai puțină producție proprie decât și-au asumat în concepția generala pe care au depus-o la CA când au primit licență de emisie. De exemplu Peh TV a indicat cifra de 56 la sută de producţie proprie, însă monitorizările CA au atestat zero procente. Totodată, televiziunea a precizat o cotă de programe retransmise, achiziţionate şi preluate de 11 procente, în realitatea aceasta fiind de peste 80 la sută. RTR Moldova a indicat un volum de 19 procente de producţie proprie, însă rezultatele monitorizării au înregistrat zero procente, iar Cinema 1 a indicat 12,5 procente de producţie proprie, însă în urma monitorizării au fost atestate, la fel, zero procente. CA a mai stabilit că cele trei televiziuni au difuzat de aproape două ori mai mult conţinut retransmis din Federaţia Rusă, decât au indicat în raportul trimis la CA. Şi la capitolul operelor audiovizuale europene s-a atestat un volum mult mai mic în grilă decât cel promis atunci când au obținut licență.

"Serviciul media RTR Moldova indică un volum de 19 procente de producţie proprie, însă rezultatele monitorizării au atestat zero procente. La capitolul programe retransmise preluate, achiziţionate a fost atestat un volum de 63 de procente acestea fiind programe audiovizuale realizate de producătorul VGDRK din Federaţia Rusă: Privet Andrei, A samom glavnom, Parad Iumora, Doctor , Veselia ceas, precum şi filme artistice şi seriale din Federaţia Rusă. Iar în structura Serviciilor Media Audiovizual este indicat 33,5 de procente. La secţiunea B3 procentele dedicate operelor audiovizuale europene potrivit structura programelor este indicat 42 procente, iar calculele au identificat 10,28 procente. Aici sunt incluse programe audiovizuale "Novaia Utra, Azbuka Vkusa şi serialul Licinaia Delo din Ucraina", susţine Vasile Pleşca, reprezentantul Departamentului control servicii media audiovizuale.

RTR Moldova a solicitat amânarea subiectului de pe ordinea de zi a Consiliului Audiovizualului pentru săptămâna viitoare, sub pretextul că cifrele prezentate de instituţie nu ar coincide cu datele lor de monitorizare. Aceştia au precizat că aşteaptă încă o dată cifrele oferite de compania de monitorizare. Solicitarea nu a fost acceptată de membrii CA. Mai mult decât atât, aceştia s-au arătat indignaţi de o asemenea solicitare spunând că este tupeistă și chiar șocantă.

"Nimeni nu are niciun interes să falsifice sau să interpreteze altfel datele, pe mine mă miră cumva tupeul se repetă cu acelaşi furnizor a doua sau a treia oară când ei pun la îndoială mai multe lucruri, buna noastră voinţă şi munca pe care o face departamentul şi CA în general ca instituţie. Pentru mine e şocant să zici că trebuie să amâni şedinţa întreagă nu pur şi simplu chestiunea, discuţia de pe ordinea de zi, dar şedinţa întreagă pentru ei. Datele sunt foarte clare şi argumentate de aceea eu nu aş susţine amânarea discuţiei pe acest subiect şi nici a şedinţei cu atât mai mult şi susţin pentru echitate şi bună-credinţa pe care noi o manifestăm în raport cu toţi furnizorii.Propun ca în cazul tuturor celor trei furnizori amenda să fie la fel şi minimă, chiar dacă la unele procente este îngrozitoare diferenţa să declare 50 de procente productie proprie şi sa ai zero mie mi se pare asta destul de grav", a declarat Aneta Gonţa, vicepreşedinte al Consiliului Audiovizualului.

"Datele sunt foarte clare şi noi cam ştim la ce să ne aşteptăm, noi am avut situaţii când ni s-a prezentat un catalog, când programe făcute cu reporterii Krasnodar erau catalogate ca programe locale. Cred că datele şi raportul realizat de echipa de monitorizare este destul de grăitor", a menţionat Liliana Viţu, preşedintele Consiliului Audiovizualului.

În consecinţă Consiliul Audiovizualului a dispus, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți la ședința, sancționarea cu amenda minimă a câte 5000 de lei pentru fiecare post tv. Nu este prima dată când aceste posturi sunt sancționate de către CA pentru lipsa conținuturilor locale. O anchetă realizată de editorul - șef PRIME, Ana Butnariuc, despre parazitare a audiovizualului moldovenesc de către televiziunile de rea credință pe retransmisiuni din alte țări, în defavoarea producerii și difuzării programelor locale a arătat că peste 70 la sută din veniturile din publicitatea tv din Moldova sunt direcționate către televiziunile care retransmit în țara noastră programele televiziunilor din Federația Rusă, iar o parte din acești bani sunt transferați direct la Moscova și nu sunt folosiți pentru dezvoltarea industriei autohtone de televiziune. Este constatarea expertului media Dumitru Țîra, care precizează că restul 10 televiziuni care produc conținut audiovizual autohton au acces doar la un sfert din banii din publicitate. Expertul media Dumitru Țîra susține că la posturile tv care fac retransmisiuni din Rusia sau din România 75% din blocurile publicitare sunt anume pe slot-urile programelor retransmise.