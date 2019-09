BUTLER, PREZENTAT DE HEAT. Jimmy va avea un salariu anual de 32,7 mln de dolari

Miami Heat, tripla campioana din NBA, şi-a prezentat noul star. Jimmy Butler a semnat un contract pe patru ani şi va avea cel mai mare salariu din istoria clubului - 32,7 milioane de dolari pe an.

Butler este văzut drept înlocuitorul legendei clubului - Dwyane Wade, care şi-a încheiat cariera în luna aprilie.



" Am auzit multe despre cultura acestui club - munca de zi cu zi, obiceiul de a câştiga. Cine nu şi-ar dori să facă parte din acest club? Am fost entuziasmat să vin aici, deoarece când am auzit de cultura clubului, am înţeles că vreau să fie o parte a vieţii mele", a spus JIMMY BUTLER, baschetbalist Miami Heat.



În sezonul precedent, Jimmy Butler a jucat pentru Philadelphia Seventy Sixers şi a fost una dintre vedetele echipei.

El a încheiat sezonul cu o medie de 18,7 puncte, 5,3 recuperări şi 4 asisturi per meci.

Anterior, Butler a jucat pentru Minnesota Timberwolves şi Chicago Bulls. De-a lungul carierei, el a fost de 4 ori inclus în echipa NBA All-Star.