Business moldovenesc cu măști medicinale. La ce preț se vând acestea

În plină pandemie de Coronavirus, în reţelele din Chişinău aceste obiecte sunt de negăsit. Am mers cu o cameră ascunsă și am încercat să vedem care este situația. Am intrat cu echipa noastră de filmare în cel puțin zece farmacii, însă căutarea a fost zadarnică."De trei săptămâni nu avem.- Dar dezinfectant aveți?- Tot nu avem.""- Bună ziua. Aveţi măști?- Nu.- Nu... Nici dezinfectant?- Nu, nici dezinfectant.""Bună ziua. Măști și dezinfectante?- Nu.- Nu?!"" - Când veţi primi măşti?- Noi nu așteptăm. Nici măști, nici mănuși nu așteptăm."Între timp, pe unele site-uri de anunțuri, obiectele ce lipsesc în farmacii se vând ca pâinea caldă, doar că la prețuri cosmice. Am sunat mai mulți vânzători, pentru a-i întreba la ce preț sunt măștile. Unii dintre ei au fost gata să ne facă și o reducere."Câte bucăți aveți? Adică... câte putem procura?- Of... puține, puține... N-au rămas multe. Cam de câte aveți nevoie? Eu 50 pot să vă dau.Maxim.- Și care este prețul?- 25 de lei bucata.- Dar dacă le cumpăr pe toate 50?- Pot să vă fac cu 24, dacă luați mai multe de 50."" - Care este prețul unei bucăți?-20 de lei.- Dar dacă cumpărăm mai multe bucăți, ne faceți o reducere?- Din păcate nu pot, eu mă utit că deja măștile le pun câte 22-25 de lei""- Prețul este de 22 de lei bucata.- În anunț scrie că este de 20 de lei.- Este cam vechi anunțul. Nu eu pun prețul, dar șeful."