BUSINESS ÎN SATUL DE BAŞTINĂ! Tinerii plecaţi peste hotare revin acasă şi fac afaceri

foto: publika.md

Au muncit peste hotare, i-ar banii câştigaţi îi investesc acasă. Vorbim despre tinerii de la noi care dezvoltă afaceri de familie în satele natale. Ion Ciolpan din Hârtopul Mare, raionul Criuleni, a lucrat în Franţa 12 ani în construcţie, iar lunar câştiga în jur de 2 500 de euro. Bărbatul şi-a luat familia şi a revenit la baştină unde a pus pe roate o afacere cu căpşune.



"Am zis haideţi să încercăm şi acasă să facem ceva. Investiţiile sunt mari, într-o seră de un ar îţi trebuie aproximativ 1 000 de euro. Ar apărea locuri de muncă. Chiar şi economia ţării s-ar dezvolta, nu doar a satului nostru dacă s-ar întoarce mai mulţi în toate satele", a spus Ion Ciolpan agricultor, satul Hîrtopul Mare raionul Criuleni.



Şi soţii Rusu au muncit peste hotare trei luni. S-au gândit că ar fi mai bine să ofere servicii de calitate sătenilor, decât să lucreze pentru români. Aşa că au deschis în Hârtopul Mare o frizerie şi o cafenea. Pe viitor îşi doresc să înfiinţeze o sală de fitness şi un local pentru ceremonii. Odată cu ele vor fi create încă 10 locuri noi de muncă.



"Am început cu frizeria, acum un pic ne-am lărgit. Am creat şi aici să fie 3 locuri de muncă. Dacă ar înflori infrastructura satului, drumul ar fi mai bun, cred că toţi s-ar întoarce şi ar vrea să locuiască aici", a spus Mariana Rusu, antreprenoare satul Hîrtopul Mare raionul Criuleni.



"E bine asta. E mai aproape de casă.Şi nu trebuie să cheltui şi pe drum 30 de lei. Aici e mai ieftin."



La brutăria din Hârtopul Mare muncesc 25 de săteni. Administratorul spune că îşi motivează angajaţii oferindu-le salarii avantajoase.



"Am fost patru luni plecat în America, cred că am numărat şi minutele şi secundele până să mă întorc acasă. Dacă vom deschide în satele din Republica Moldova mici afaceri, şi vom motiva angajaţii cu salarii normale putem să oprim aceste plecări în masă", a spus Ion Sprînceană, administrator brutărie.



Autorităţile locale vin în sprijinul celor care vor să dezvolte afaceri în mediul rural.



"În ultimii trei ani s-a deschis o brutărie în localitate, o frizerie, o sală de dans pentru tineret. Mai pleacă o lună, două apoi se întorc în localitate şi investesc. Se pune tot efortul pentru a îmbunătăţi viaţa la ţară", a spus Anatolie Delimarschi, primar de Hîrtopul Mare raionul Criuleni.



Primarul din Hârtopul Mare a precizat că în perioada următoare în sat vor fi reparate drumurile. Pentru lucrări vor fi alocate circa trei milioane de lei.