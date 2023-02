Bursele Consiliului Indian pentru Relații Culturale (ICCR) pentru 2023-24

ICCR oferă 100 de burse internaționale în cadrul programului "Lata Mangeshkar Muzică și Dans" (A1209) pentru a urma studii ale culturii indiene, cum ar fi dansul, muzica, teatrul, arta spectacolului, sculptura, limbile indiene, bucătăria indiană etc., pentru anul universitar 2023-24.

Aplicațiile studenților internaționali interesați, pentru anul universitar 2023-24, vor fi primite online prin portalul de burse A2A al ICCR http://a2ascholarships.iccr.gov.in, care va fi operațional începând cu 20 februarie 2023.

Despre ICCR - Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR), este o organizație autonomă aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul Indiei și a fost înființată în 1950 cu obiectivele principale de a stabili, reînvia și întări relațiile culturale și înțelegerea reciprocă între India și alte țări. ICCR a jucat un rol important în domeniul educației pentru studenții internaționali din India. Oferă o serie de burse cetățenilor străini pentru a urma studii superioare în universitățile centrale/de stat din India și în alte institute recunoscute de învățământ superior și de educare.

Bursa și bunăstarea studenților internaționali - India a fost o atracție pentru studenții din străinătate încă din cele mai vechi timpuri. Bursele sunt un mijloc important de a încuraja cetățenii străini să studieze în India și să învețe diversele fațete ale Indiei și ale culturii sale, cum ar fi sistemele antice de medicină, artele spectacolului, precum și subiectele contemporane, cum ar fi știința, tehnologia, artele liberale, inginerie și agricultură. Ele sunt, de asemenea, un mijloc important de sensibilizare și creează bunăvoință despre India și despre ceea ce are de oferit lumii în domeniile culturale și academice. Prin programul său de burse, oameni din diferite părți ale lumii au beneficiat de ICCR. Pe de o parte, ICCR a ajutat diverse țări în consolidarea capacității, oferind burse studenților străini în domenii profesionale precum inginerie, agricultură, management etc. Pe de altă parte, a promovat cultura indiană prin oferirea de burse pentru a urma cursuri în dans, muzică, yoga, ayurveda și limbile indiene. Mulți absolvenți ai ICCR au atins poziții de influență în țările lor respective și fiecare savant ICCR este ambasadorul de bunăvoință al Indiei în străinătate.

Caracteristici esențiale ale burselor ICCR - India este cunoscută ca fiind un centru educațional care atrage studenți internaționali din întreaga lume. Diversitatea și istoria vibrantă a Indiei oferă o gamă largă de opțiuni pentru studenți. Având posibilitatea de a experimenta atât o civilizație bogată și diversă, cât și o țară în creștere rapidă aflată în avangarda revoluției economice/tehnologice, studiul în India are multe de oferit, fie că este vorba de inginerie, IT, filozofie sau cultura indiană.

Fiind unul din mandatul său de a promova schimburile internaționale, programul de burse al ICCR pentru studenții internaționali ajută la promovarea schimburilor culturale și academice cu lumea întreagă. ICCR acordă anual aproximativ 3900 de burse în cadrul a 21 de scheme diferite cetățenilor străini din aproximativ 190 de țări. Dintre aceste 21 de scheme, șase sunt finanțate de ICCR din fonduri proprii, iar celelalte sunt administrate în numele Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Ayush. Cursurile oferite pentru studiile cu burse sunt pentru niveluri de licență, masterat și doctorat. În orice an universitar, ICCR sprijină aproximativ 7000 de studenți străini care studiază la diverse universități centrale/de stat, institute, NIT și instituții agricole, etc. Studenții au o gamă largă de opțiuni din care să aleagă în ceea ce privește cursurile, inclusiv pentru cursuri profesionale precum inginerie, farmacie, contabilitate, administrarea afacerilor, management și, de asemenea, cursuri legate de cultură, cum ar fi dans indian, muzică, pictură, sculptură etc. Pentru a face studenții străini să se simtă ca acasă și să-i familiarizeze cu modul de viață indian, Consiliul organizează, de asemenea, programe de imersiune culturală, programe de orientare pentru studenți și, de asemenea, organizează participarea studenților internaționali la activitățile culturale ale ICCR, inclusiv taberele de vară și de iarnă. Ziua Republicii, Ziua Independenței, Diwali, Holi etc., sunt, de asemenea, sărbătorite împreună cu birourile zonale și subzonale și/sau universitățile/institutele respective. Beneficiile burselor includ și indemnizația, taxa de pensiune/alocație pentru chirie, alocația anuală de urgență și taxa pentru teză, precum și alte taxe obligatorii plătite direct universităților/institutelor (excluzând taxa rambursabilă).

Admiterile și bursele sunt solicitate și gestionate prin „Admiterile pentru absolvenți (Portalul A2A – http://a2ascholarships.iccr.gov.in/)” al ICCR. Portalul conține toate informațiile relevante cu privire la schemele de burse sponsorizate de ICCR și alte informații, cum ar fi lista/detaliile universităților/institutelor indiene, cursurile oferite de acestea și liniile directoare ale schemelor de burse.

Bursele ICCR pe scurt (Anul universitar 2022-23)

Peste 7000 de studenți din 190 de țări studiază în India în cadrul schemelor de burse ICCR.

Peste 200 de universități și instituții în care cercetătorii ICCR studiază în prezent în India.

Peste 100 de materii studiate de studenți străini care includ agricultura, inteligența artificială, biotehnologie, studii de afaceri, dans clasic indian, muzică, comerț, economie, inginerie/IT, limbi indiene, arte liberale, management, filozofie, științe politice, yoga etc.

Au fost oferite 3878 de burse în anul univeritar 2022-2023.