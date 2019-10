BURSE PENTRU CEI MAI BUNI. Tinerii din Capitală au primit burse în valoare de 1.500 de lei

Cei mai buni elevi din instituțiile de învățământ, din Capitală, au fost premiaţi astăzi cu burse de merit. Discipolii au fost apreciaţi pentru meritele obţinute la concursuri, la care au participat pe parcursul unului de studiu 2018-2019.

S-au ales cu premii în valoare de 1500 de lei şi diplome şi mai mulţi profesori, cu experienţă, care au contribuit la dezvoltarea valorilor educaționale pe parcursul întregii activităţi profesionale.Daria Găinaru are 11 ani şi îşi face studiile la şcoala de arte „Valeriu Poliacov”. Tânăra cântă la chitară clasică şi a reuşit să ia locurile de frunte în cadrul mai multor concursuri naţionale.



"Eu am luat primul loc în concursul "Zlata Tcaci" şi locul trei în cadru festivalului DoReMi Fest. Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici şi să simt doar emoţii plăcute", a declarat Daria Găinaru, premiantă.



Şi alţi tineriii spun că sunt mândri că au fost aleşi, pentru că, spun ei, au făcut eforturi mari.



"Mă ocup cu polo pe apă deja de şapte ani şi luăm locuri bune la multe competiţii internaţionale şi nu numai. Şi asta e doar începutul."



"Nu mă bucur de bani ci mă bucur mai degrabă că m-au felicitat pentru că aceasta înseamnă că lucrul meu va fi premiat."



"Am primit această diplomă şi acest premiu bănesc pentru olimpiadele naţionale şi internaţionale de matematică şi chimie. Am avut nişte emoţii de nedescris."



Majoritatea premianţilor au spus că banii pe care i-au primit îi vor investi în dezvoltarea personală.



"Vreau să-i investesc în ceva care o să mă ajute să mă dezvolt mai departe."



Elevii au venit însoţiţi şi de părinţi care su spus că sunt mândri de odraslele lor.



"Suntem foarte mulţumiţi de rezultatele pe care ni le-au adus şi pentru familia noastră este o mândrie."

Printre cei care s-au ales cu premii au fost şi profesori cu experienţă, care au reuşit să crească generaţii de elevi talentaţi.

"A fost apreciată munca mea şi le mulţumesc celor care m-a înaintat să primesc bursa municipală de merit."



"Este vorba de oameni de artă, sportivi de performanţă şi mulţi copii, peste 115 copii care în acest an au avut succese pe anumite dimensiuni şcolare, pe anumite domenii de artă."



În acest an au fost premiaţi 165 de elevi şi profesori. Bursele au fost achitate din fondul bugetului municipal.