Burse de merit pentru CEI MAI BUNI studenţi din ţară. Mai mulţi tineri au primit câte 12 mii de lei

Sunt sârguincioşi, activi şi ambiţioşi. Vorbim de participanţii la Concursul "Burse de Merit", care a adunat cei mai buni studenţi din ţară şi i-a premiat cu câte 12 mii de lei.

Câştigătorii au fost aleşi în urma a două probe şi au contat atât rezultatele la învăţătură, cât şi activităţile extracurriculare în care sunt implicaţi tinerii.



Corina şi Cristina Sârbu sunt surori gemene şi îşi fac ambele studiile la Academia Militară "Alexandru cel Bun". Cristina a fost cea care a aflat despre concurs şi i-a propus şi surorii să participe.



"Noi la toate concursurile, toate bursele participăm ambele. Suntem ambele la acelaşi nivel şi suntem ambele bune", a spus Cristina Sârbu, sudentă la Academia Militară "Alexandru cel Bun".



"Particip la foarte multe concursuri, atât în interiorul ţării cât şi peste hotarele acesteia, este vorba despre conferinţe internaţionale, atât concursuri în parteneriat cu Crucea Roşie a României", a menţionat Corina Sârbu, sudentă la Academia Militară "Alexandru cel Bun".



Şi Daria Căpăţână este o studentă activă cu planuri mari.



"În primul rând, acest premiu este un prilej şi o reafirmare, mai bine spus, a prestigiului studiilor universitare de la noi din ţară", a spus Daria Căpăţină, masterandă la Facultatea de Jurnalism USM.



În acest an, la concurs au participat 221 de tineri, iar în finală au ajuns 50 cei mai buni studenţi din 12 universităţi. Iată ce spun aceştia:



"Am participat la diverse concursuri, şi am decis că de ce nu, cu un CV bogat, să depun şi să-mi încerc norocul."



"E foarte importantă atât activitatea academică, cât şi activitatea extracurriculară".



"Pentru mine a fost un concurs care m-a ajutat să mă autoevaluez şi să mă autocunosc."



Evenimentul este organizat de Centrul de Informaţii Universitare şi Consiliul Rectorilor deja de 23 ani. Până acum, au fost oferite 1500 de burse.



"Pe an ce trece, această competiţie este tot mai dificilă. Comisia de experţi destul de greu decide. Asta înseamnă că participanţii, aspiranţii şi pretedenţii la bursele de merit sunt din ce în ce mai buni", a spus Elena Belei, secretar de stat Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Bursele au fost oferite de o bancă comercială şi o companie de telefonie mobilă.