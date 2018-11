"BUNICUŢA" DE LA GLOBETROTTERS: Demonstraţia a avut loc în pauza unui meci din NBA

La o demonstraţie a trupei Harlem Globetrotters în pauza meciului din NBA dintre New York Knicks şi Portland Trail Blazers, o bunicuţă l-a făcut praf pe un fan al celor de la Knicks, atunci când acesta a încercat să-l imite pe Bull Bullard şi să execute câteva trucuri cu mingea de baschet.



Cei prezenţi în tribunile de pe Madison Square Garden au fost foarte impresionaţi de calităţile ”bunicuţei„ dar şi mai uimiţi au fost atunci când au aflat că "bătrâna" era, de fapt, Hoops Green, o componentă a grupării Harlem Globetrotters.



Renumita trupă are programate mai multe spectacole în New York, atât de "Ziua Recunoştinţei", cât şi în ajun de Crăciun, atunci când se vor disputa mai multe meciuri din liga nord-americană de baschet profesionist.