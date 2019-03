Bunicuţă de 82 de ani care face AMOR de trei ori pe săptămână: Niciodată n-a fost refuzată de bărbați TINERI (FOTO)

O femeie în vârstă de 82 de ani a reușit să ”spargă” orice tipare. În timp ce bunicuțele de vârsta ei tricotează, ea își dă întâlniri folosindu-se de aplicația Tinder și face amor de cel puțin trei ori pe săptămână, după cum a mărturisit chiar ea, scrie a1.ro.

Hattie Retroage are 82 de ani, este din New York și are doi copii și trei nepoți. Este singură de 35 de ani, de când a divorțat, însă asta n-o împiedică să aibă o viață sexuală activă.

Astfel, în cadrul unui interviu pentru Femail, aceasta a mărturisit că se bucură din plin de nopțile fierbinți petrecute în compania bărbaților, pe care-i alege pe sprânceană. Mai exact, niciodată nu iese cu bărbați sub 50 de ani și spune că niciodată n-a fost refuzată de bărbați tineri.

”N-am întâlnit un bărbat căruia să nu-i placă să facă amor cu mine. Le spun în avans că mă întâlnesc cu ei să văd dacă apare acea ”chimie”. Mergem să bem ceva și dacă există acea ”chimie, mergem la mine acasă. În caz contrar, fiecare pleacă pe drumul lui.”, povestește femeia.

Femeia în vârstă de 82 de ani, care a început să lucreze ca dansatoare, iar acum este scriitoare și consilier de viață, a mărturisit că a trecut printr-un divorț dureros, în 1984, iar de atunci nu și-a mai dorit o relație serioasă.

Ba mai mult, ea a mărturisit că la un moment dat a pus anunț că vrea să-și dea întâlniri cu bărbați mai tineri de 35 de ani și a fost bombardată de cereri, fiind considerată foarte atractivă.

De asemenea, ea susține că pentru a avea o viață intimă împlinită este important să-ți iubești corpul. Recunoaște, de asemenea, că se uită frecvent la filme porno, pentru a-și dezvolta sexualitatea.