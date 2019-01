Bunicuță de 72 ani ce s-a măritat cu un puști de 19 ani: Mereu ne complimentăm și ne sărutăm

Almeda Errell, din Maryville, Tennessee, a trăit drama cumplită de a-și îngropa propriul copil, în urmă cu doi ani, dar tot atunci, în ziua înmormântării fiului ei, și-a cunoscut marea dragoste.După ce s-au întâlnit două săptămâni, băiatul a cerut-o în căsătorie, iar Almeda i-a spus "Da".Știi că ai întâlnit perechea perfectă atunci când nu vrei să pierzi acest sentiment. În fiecare zi facem lucruri mărunte unul pentru celălalt", a mai spus Almeda.Cei doi n-au avut relații intime până în noaptea nunții, iar Almeda l-a descris pe Gary drept un "iubit perfect". Almeda a spus despre soțul ei care i-ar putea fi nepot că este foarte "matur pentru vârsta lui".Gary este mai mic de vârstă decât nepoții Almedei! Dar când a cunoscut-o pe Almeda tocmai ieșise dintr-o relație cu o femeie de 77 de ani."Dacă iubești cu adevărat, vârsta e doar o cifră. Sunt deja doi ani de când sunt însurat cu sufletul meu pereche. Am știut de la început că el e sufletul alături de care vreau să-mi petrec restul vieții. Vârsta nu m-a intimidat deloc. Primul lucru care m-a atras la Almeda a fost frumusețea ei, ochii ei albaștri. Și personalitatea ei. Cu toată ființa m-a acaparat din prima zi. Niciodată nu mi-au plăcut femeile tinere. Mereu am fost atras de femeile în vârstă.Dar a acceptat", a explicat Gary. "Prima dată când am făcut dragoste a fost în noaptea nunții. A fost o experiență extraordinară. E o iubită minunată", a încheiat Gary.