Bunicii moldoveni se reprofilează. 700 de pensionari vor sta de veghe la mai multe treceri de pietoni din Capitală, dar şi raioane

Bunicii moldoveni se reprofilează. Ei demonstrează cu succes că pe lângă lecţiile de viaţă şi poveţe, pot fi şi buni instructori pe străzile şi drumurile locale.

De la începutul lunii mai, 700 de pensionari vor sta de veghe la mai multe treceri de pietoni din Chişinău şi raioane. Bunicii se vor afla în preajma zebrelor de lângă şcoli pentru a-i opri pe şoferii care mai uită să cedeze trecerea elevilor. Acţiunea va avea loc în cadrul campaniei "Bunici grijulii" lansată de Inspectoratul General al Poliţiei, iar primele instruiri au şi început deja.



"Aşa opriţi maşinile. Aşa bravo. Dar te întorci cu faţa spre copil. Copilul pe aici va trece. Permanent staţi cu spatele la maşini. Aşa staţi. Bunelul nr. 2. Treci mai înainte. Opriţi maşinile. Te întorcii. Corect!"



Mai mulţi bunici au făcut şi unele sacrificii doar pentru a participa la instruiri.



"Azi trebuia să plec în Germania azi dimineaţă. Am lăsat totul şi am venit aici."



"Am doi nepoţi, am cunoştinţe, puteri şi aş putea face ceva pentru oraşul nostru. Sunt fost colaborator de poliţie. în prezent pensionar."



Pensionarii vor dirija traficul la zebre doar atunci când elevii vor veni la ore şi când vor pleca acasă.



"În timpul pauzelor nu stau bunicii acolo. Ei acţionează pe bază de voluntariat şi fac un anumit număr de ore. Pe zi cred că în jur de o oră", a spus Galina Cotorobai preşedintele asociaţiei "Bunici Grijulii".



În locurile unde bunicii vor sta de veghe au fost deja instalate primele indicatoare.



"Acest indicator arată că această intersecţie este supravegheată de bunicii grijulii. Ca şoferii să fie atenţi ca copii să poată cere ajutorul bunicilor grijulii", a spus Gheorghe Cavcaliuc, şef adjunct IGP.



Pentru contribuţia lor şi lecţiile oferite, pensionarii vor primi reduceri în mai multe farmacii, magazine şi companii de telecomunicaţii.



"Noi pentru aceste persoane extraordinare am decis să acordăm carduri de discaunt de 10 la sută care vor funcţiona în toate magazinele noastre, care sunt 14 la număr în toată ţara", a spus Octavian Guzun, şef reţea de magazine.



"Toţi participanţii vor beneficia de reducere sută la sută la telefonie fixă."



Proiectul-pilot "Bunici Grijulii" a fost inspirat de poliţiştii noştri din practica italienilor. Din această toamnă, campania va fi extinsă în toată ţara.