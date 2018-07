Bunicii Grijulii vin în ajutorul educatorilor. Şapte bătrâni din ţara noastră fac voluntariat la o tabără de copii

Elevii sunt în vacanţă, dar nu şi bunicii grijulii care stăteau de veghe la trecerile de pietoni în timpul anului şcolar. În perioada verii, aceştia fac voluntariat la taberele de odihnă pentru copiii. Deşi nu este una dintre cele mai uşoare activităţi, persoanele în etate spun că le aduce plăcere, întrucât se simt utile chiar şi la această vârstă.



La tabăra din satul Saharna, raionul Rezina, activează şapte vârstnici. În timpul zilei îi ajută pe educatori, iar pentru copii sunt prieteni, colegi de joacă, dar și un exemplu bun de urmat.



Eforturile lor sunt apreciate de educatorii care spun că fără ei s-ar descurca cu greu.



"Sunt foarte bucuroasă că ei au acceptat să vină alături de noi și în tabără", a spus Tamara Peru, educator superior.



Cei vârstnici spun că timpul petrecut cu adolescenţii îi încarcă cu energie şi se simt perfect când ştiu că cineva are nevoie de ei.



"Având o vârstă, având o experiență de viață ar fi păcat să nu ne implicăm în aceste activități", a spus Mihail Cebotari, președintele asociației "Bunicii Grijulii" din Rezina.



Cei care au implementat proiectul în raion sunt mândri de rezultate.



"Asociația Bunicilor Grijulii din raionul Rezina implică 44 de bunici foarte receptivi, care sunt activi. Astfel, asigurând o societate mai bună şi mai sigură", a spus Igor Botea, șeful Inspectoratului de Poliție Rezina.



Cei mai activi au fost premiaţi.



"Inspectorul superior Calugari Carolina. Specialist superior al secției prevenire a direcției activități comunitare a direcției generale securitate publică. - Servesc Republica Moldova."



Numărul celor implicaţi în proiect a depăşit cu mult așteptările celor care l-au iniţiat.



"N-o să ascund bucuria pe care o am în suflet. Ne-am așteptat la un număr cu mult mai mic. Astăzi constat cu mândrie că este peste așteptările noastre", a spus Gheorghe Cavcaliuc, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției.



În proiectul "Bunicilor Grijulii" lansat de IGP activează în prezent 1500 de vârstnici din toate răioanele ţării.