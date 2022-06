Buncărele, tot mai populare în rândul europenilor. Ministerul ceh de Externe vinde adăposturi

Războiul din Ucraina influenţează piaţa imobiliară din Europa. De curând, au devenit populare buncărele şi mulţi europeni se interesează să le cumpere. Ministerul ceh de Externe vinde mii de adăposturi, construite încă înainte de al doilea Război Mondial.



"Acest buncăr a fost construit pentru a proteja ţara înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, când Cehoslovacia se temea de un atac german. În doi ani, din 1935, au apărut două linii de apărare cu buncăre de-a lungul întregii graniţe."



Chiar dacă sunt vechi, buncărele sunt curate, au pereţii stabili şi pot proteja oamenii de atacuri.

Preţul unui adăpost este de opt mii de euro, cu tot cu teren. În plus, noii proprietari pot muta buncărul acolo unde au nevoie, doar că pentru asta e nevoie de o macara, pentru a ridica o greutate totală de 50 de tone.

Unul dintre cei care au reuşit să facă o astfel de achiziţie este un tânăr, care a transformat buncărul într-un hotel dotat cu toate cele necesare pentru trai.



"Tuturor băieţilor le place să construiască buncăre, iar eu am continuat să o fac şi după ce am crescut. Am aflat acum şase-şapte ani că pot cumpără buncăre adevărate şi am ştiut să trebuie să o fac."



În total, pe teritoriul Cehiei sunt aproape 9 mii de buncăre. După începutul războiului din Ucraina, şi Finlanda a început să-şi pregătească toate adăposturile, disponibile pentru 80 la sută din populaţia ţării.