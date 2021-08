Buncărele militare din pădurea de lângă Olişcani, demolate. Ecologiştii şi pădurarii spun că lucrările sunt ilegale

Teritoriul unde au fost demarate lucrările are o suprafaţă de 196 de hectare şi include mai multe construcţii, inclusiv cele două buncăre militare părăsite. Ambele au câte 13 etaje sub pământ, iar pereţii din beton sunt acoperiţi cu un strat gros de fier."Ce lucrări urmează să faceţi aici?- Demolări.- Dar cât de legal este acest lucru?- Oficial activăm"."Noi i-am preîntâmpinat, ne aflăm în fondul forestier de stat. Nu au vrut să ne deie nici o explicaţie.- Nu aveţi pârghii pentru a-i scoate din fondul forestier?- Pârghii noi nu avem. Fiindcă ei nu i-au nici o atitudine faţă de preîntâmpinările noastre", a declarat Alexei Andronic."Chiar la urma urmei noi să spunem că obiectul trebuie să fie demolat. Dar trebuie să fie un plan, trebuie să fie permisiunea de la Moldsilva ca să aibă acces la acest obiect. Ne-am documentat, am examinat şi am întocmit un proces verbal în baza deşeurilor împrăştiate şi depozitate în fondul forestier", a precizat Leonid Paireli, şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului Şoldăneşti.Pădurarii spun că l-au somat pe agentul economic să înceteze lucrările, dar acesta a refuzat, invocând că are toate actele necesare. Poliţiştii din Şoldăneşti au confirmat acest lucru şi ne-au spus că nu pot interveni. Însă directorul Întreprinderii Silvice Şoldăneşti, Anatol Cojocaru, este de altă părere. El susţine că teritoriul fostei baze militare a trecut în gestiunea Moldsilva în 1996. În 2004, întreprinderea a încheiat un contract cu un agent economic care urma să demoleze o parte dintre construcţii, până în 2008, iar, ulterior, zona să fie împădurită. Lucrările însă au fost efectuate parţial şi, potrivit lui Cojocaru, contractul nu mai este valabil, iar orice intervenţie pe terenurile gestionate de Moldsilva este ilegală."În ce măsură aceste contracte sunt juridic valabile, şi aşa mai departe, eu cred că trebuie să o demonstreze însăşi companiile date, în condiţiile date, în instanţa de judecată", a spus Anatol Cojocaru.Directorul companiei care efectuează lucrările de demolare a buncărelor neagă toate acuzaţiile. Am încercat să realizăm un interviu cu el, însă acesta a întrerupt apelul, iar ulterior nu ne-a răspuns. Lucrările de construcţie a bazei militare din apropierea satului Olişcani, raionul Şoldăneşti au început în 1985. Aici urma să fie dislocat un punct de comandă de rezervă al Statului Major al Direcţiei Sud-Vest a Forţelor Armate ale Tratatului de la Varşovia. În 1991, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, proiectul a fost întrerupt, iar lucrările nu au mai fost duse la capăt.