Bunătăţi la Târgul de Paşte amenjat în scuarul Catedralei mitropolitane. Zeci de oameni au cumpărat cozonaci şi pască

Foto: publika.md

Atmosfera de Paşte se simte din plin în Capitală. În scuarul Catedralei mitropolitane a fost amenajat un târg, de unde oamenii pot cumpăra tot felul de bunătăţi.



De dimineaţă, zeci de oameni au venit să ia cozonaci, pască şi ruladă:



"Cozonaci am luat. Cei mici pentru copii, cei mari - pentru părinți".



"Am cumpărat doi cozonaci şi două rulade. Cu ciocolată, cu stafide, cu ciocolată abă, cu ciocolată neagră".



Vânzătorii cred că preţurile sunt accesibile:



"Prețurile încep de la 15, 20 de lei cel mai micuț şi terminând cu cozonacul de un kilogram si două sute, care costă 120 de lei".



"Cozonacul este făcut tradițional, cu aluat de casă, ou, lapte".



Iar dacă vreţi să cumpăraţi decoraţiuni, puteţi merge la Primărie. Acolo a fost inaugurată o expoziţie cu lucrări confecţionate manual de copiii din familii sărace. Primii clienţi au fost primarul şi viceprimarul Capitalei.



"I-am luat ceva fetei mele să îi duc şi colegilor din birou. Sunt lucruri frumoase şi cel mai mult m-a impresionat cu câtă finețe sunt făcute lucrurile de mâna copiilor", a declarat Ruslan Codreanu, viceprimarul Capitalei.



Copiii spun că au lucrat cu migală şi sunt fericiţi că vor putea câştiga un ban:



"Am folosit mai multe nuanțe de albastru si alb. Am vrut să reprezint cerul".



"Lucrul este apreciat şi e plăcut când cumpără cineva".



Iarmaroace pascale sunt organizate în toate sectoarele Capitalei. Acestea vor fi deschise până în data de şapte aprilie.