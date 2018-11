BUN VENIT PE LUME! Peste 2000 de bebeluși din Bălți au primit cutia-cadou de la Fundația lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss

" - Cum îl cheama? - Daniel. - E primul copil? - Primul. - Mult aşteptat dară. Noi dormim bine. Să creşti mare şi sănătos.""Sunt lucruri chiar necesare în primele zile de viaţă pentru un bebeluş. Şi nu în ultimul rînd mulţumim domnului Plahotniuc pentru ajutorul care îl acordă."" - Să vă trăiască minunea, să mai vină alţii pe lume că e frumos cînd sunt familii cu mulţi copii, familii fericite, împlinite. - Mulţumim. - Of Doamne, noi avem acolo un năsuc aşa de dulce, da? ""Faceţi multă lumea aşa ca să încîlzească inima.""Toate lucurile care le primim de la fundaţie sunt binevenite. Cred că fiecre mamică primindul se simte si implinită si incurajata si sustinuta si putin de societate, nu doar de familie.""Este un cadou binevenit, pentru că trusa pentru un nou născut este foarte în ajutosul mamicilor tinere, are o lista cu toate necesarele stricte pentru primele zile ale nou nascutului. ""Este un cadou binevenit, pentru că trusa pentru un nou născut este foarte în ajutosul mamicilor tinere, are o lista cu toate necesarele stricte pentru primele zile ale nou nascutului", a declarat Carolina Frumusachi, şefa Maternităţii de la Spitalul municipal Bălţi."Campania noastră în special a fost gîndită special pentru a veni în sprijinul tinerilor familii pentru a încuraja tinerii să-şi întemeeze o familie aici acasă în Moldova", a menționat Lidia Cucoș, director executiv al Fundaţiei " Edelweiss ".Proiectul fundațieieste un adevărat succes. Nu întâmplător ideea a fost preluată de autorități. Astfel, de la 1 decembrie Guvernul va implementa campania "O nouă viață" la nivel național.