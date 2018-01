BULGARU ŞI-A ÎNCHEIAT CARIERA. El a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări la genunchi

Fostul fotbalist al echipei naţionale a Republicii Moldova, Simion Bulgaru, şi-a agăţat ghetele în cui la vârsta de 32 de ani. El a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări la genunchi. S-a întâmplat în derbyul din luna aprilie a anului trecut dintre Dacia şi Zimbru.



În ultimul său meci fostul căpitan al "lupilor galbeni" a reuşit să marcheze şi a fost înlocuit în minutul 72.

Au urmat trei operaţii într-o jumătate de an, însă nu nicio intervenţie chirurgicală nu l-a ajutat să revină pe teren.



"Când doctorul mi-a spus ce consecinţe ar putea fi dacă voi juca mai departe, am zis că mai bine să termin acum. Ca să fie mai bine pe viitor. Era o perioadă, când nu puteam să merg din cauza durerilor. După asta când am văzut că pot să merg, am spus mulţumesc lui Dumnezeu că pot să merg bine", a zis Simon Bulgaru, fotbalist.



După retragere, Simon Bulgaru îşi doreşte să devină antrenor.



"Îmi place să analizez, îmi place să antrenez. În prezent ştiu doar teoria. Deocamdată îmi este greu, dar îmi place. Vom vedea cum va fi în practică", a spus Simon Bulgaru, fotbalist.



Fostul fotbalist a mărturisit că tehnicianul lui preferat este antrenorul formaţiei italiene Inter Milano, Luciano Spalletti.



"La dânsul îmi place foarte mult cum motivează echipa, tactica şi antrenamente. Am vorbit cu băieţii, când am jucat în Rusia şi m-am interesat pe ce pune accent şi, sincer, foarte tare îmi place", a declarat Simon Bulgaru, fotbalist.



Simion Bulgaru este discipolul clubului Zimbru Chişinău. În cariera sa el a mai evoluat pentru Sheriff Tiraspol, gruparea daneză Viborg, a fost legitimat la cluburile ruseşti Alania Vladikavkaz şi Volga Nijnii Novgorod, dar şi la Irtîş Pavlodar din Kazahstan.



Pentru reprezentativa noastră el a jucat 24 de partide şi a înscris un gol.