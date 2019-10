Bulgaria refuză viza pentru un ataşat militar al ambasadei ruse

Ministerul de Externe bulgar a anunţat miercuri că refuză să-i acorde viză unui nou ataşat militar al ambasadei Rusiei la Sofia, decizie ce vine la o zi după expulzarea unui diplomat rus din Bulgaria pentru spionaj, informează agenţia Reuters.



MAE bulgar a precizat că a luat decizia de a nu-i acorda viza noului ataşat militar rus, aflat încă în Rusia, ca urmare a unui ''aviz negativ'' dat de un organism implicat în procesul de acceptare a vizelor pe termen lung pentru diplomaţi.



Ministerul nu a oferit mai multe explicaţii asupra hotărârii, menţionând însă că aceasta nu înseamnă că diplomatul rus a fost declarat persona non grata.



Un alt diplomat rus, secretarul unu al ambasadei, a părăsit Bulgaria împreună cu familia sa, după ce a fost declarat persona non grata. Sofia ceruse anterior Moscovei retragerea acestui diplomat de la post, ceea ce însă MAE rus nu a făcut, astfel că MAE bulgar a anunţat marţi expulzarea acestuia şi i-a un termen de 24 de ore să părăsească Bulgaria.



Parchetul din Sofia declarase luni că acest cetăţean rus, numit secretar unu al ambasadei în septembrie 2018, a desfăşurat sub această acoperire activităţi de spionaj. "El a conspirat în mod regulat cu cetăţeni bulgari, între care un responsabil având acces la informaţii clasificate provenind din Bulgaria, Uniunea Europeană şi NATO", potrivit parchetului de la Sofia.