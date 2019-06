Bulgaria îndeamnă forțele politice din Moldova să dea dovadă de maturitate și responsabilitate

Bulgaria îndeamnă principalele forțe politice din Republica Moldova să dea dovadă de maturitate și responsabilitate și să acționeze în conformitate cu legea.

Îndemnul autorităților de la Sofia a fost exprimat de ministrul de Externe și vicepremierul pentru reforme judiciare bulgar, Ekaterina Zaharieva, în cadrul unei postări pe Twitter.

Aceasta a menționat că țara sa este îngrijorată de situația politică creată în Republica Moldova în urma tentativelor de uzurpare a puterii de stat de către PSRM și blocul ACUM. Zaharieva a îndemnat la calm și a cerut respectarea drepturilor omului în această perioadă complicată.

Bulgaria is concerned about the political situation in Moldova. We expect the political players in the country to show maturity, responsibility and to act in accordance with law and democratic procedures. We call for calm and full respect of human rights and liberties.