Bugetul pentru reparaţia drumurilor din Capitală, majorat. Ceban: "Drumurile rămân astăzi prioritatea numărul unu"

Mai mulţi bani pentru drumurile din Capitală. Primarul Ion Ceban a anunţat că a dispus să fie majorat bugetul pentru reparaţia drumurilor. La începutul acestui an, municipalitatea şi-a propus să investească cel mai mult în infrastructura rutieră, adică 900 de milioane de lei. Cât se va aloca în plus, deocamdată, nu se cunoaşte.

"Drumurile rămân astăzi prioritatea numărul unu pentru mine şi pentru colegi. Am dispus ca să fie majorat substanţial bugetul pentru reparaţia drumurilor, iar în caz de necesitate, să fie suplinit. La fel, am menţionat şi am rugat colegii să se lucreze şi pe timp de noapte şi în zilele de weekend ca să reuşim să acoperim cât mai mult din necesarul de intervenţie.", a comunicat primarul Capitalei, Ion Ceban.

În această primăvară, drumarii nu au intervenit deloc la plombarea gropilor. Asta pentru că au intrat în vigoare noi standarde pentru certificarea asfaltului, iar municipalitatea a anunţat că nu are de unde cumpăra asfalt cald. Municipalitatea a intervenit doar cu lucrări de injectare, iar drumarii au început să plombeze gropile adânci abia în iunie. Graficul intervenţiilor este publicat periodic pe site-ul Primăriei Chişinău. Pe lângă asta, autorităţile şi-au propus să reabiliteze şi curţile blocurilor. În acest sens au fost alocați 58 de milioane de lei, iar Direcţia Transport şi Căi de Comunicaţii anunţă că în curând, drumarii vor începe lucrările.