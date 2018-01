BUGET TRANSPARENT. Părinţii vor putea urmări online cum sunt gestionaţi banii de administraţia grădiniţelor din Capitală

Părinţii vor putea urmări online cum gestionează banii administraţiile grădiniţelor din Capitală. O dispoziţie în acest sens a fost emisă de viceprimarul Ruslan Codreanu. Responsabilii cred că iniţiativa va oferi transparenţă şi va demonta mitul precum că statul nu oferă suficienţi bani pentru instituţiile preşcolare. Până în 19 ianuarie, vor fi publicate bugetele pentru anul acesta.

Informaţia va include toate cheltuielile pentru alimentaţie, igienă şi reparaţie.



"Am fost martori cu toţii la discuţiile de anul trecut că nu erau produse de igienă personală, dar am fost foarte mirat să văd, la sfârşitul anului 2017 că unele grădiniţe au şi rămas cu bani în conturi", a spus Ruslan Codreanu, viceprimar al Capitalei.



Până acum, administraţiile grădiniţelor prezentat doar rapoartele financiare, iar informaţia nu are accesibilă părinţilor.



"Sperăm noi ca această modalitate de planificare va determina şi eficienţa cheltuielilor şi, în acelaşi timp, va diminua riscurile de acuzare, care vine dina partea societăţii către noi privind elementele de corupţie sau de acumulare ilicită de bani", a declarat Viorica Negrei, şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tineri şi Sport Chişinău.



Iniţiativa a fost primită cu entuziasm atât de angajaţii grădiniţelor, cât şi de părinţi.



"E puţin să afişezi pe panoul informativ. Părintele trebuie să se implice, pentru ca să vadă cum se gestionează", a spus Valentina Lungu, director al şcolii-grădiniţe nr. 152.



"Ca să vedem unde se duc banii, pe care îi dă statul din taxele plătite de noi", a zis un angajat.



"E foarte binevenit să monitorizăm împreună, toţi părinţii şi să fim la curent cum se gestionează banii, în ce direcţie", a spus alt angajat.



Informaţia va fi publicată pe site-urile direcţiilor de învăţământ de sector şi pe portalul egradinita.md. Cel din urmă a fost lansat, cu mare fast, în iulie anul trecut, însă nu este funcţional în prezent. Autorităţile spun că site-ul va putea fi folosit la sfârşitul lunii ianuarie.



"Timp de cinci săptămâni am primit peste zece petiţii de la părinţi că ei s-au înregistrat pe site, dar nu au nicio informaţie. Iarăşi, undeva intervine factorul uman şi birocraţia", a zis Ruslan Codreanu, viceprimar al Capitale.



În bugetul pentru acest an, municipalitatea a alocat puţin peste două miliarde de lei pentru educaţie.