Buget record pentru apărare în Japonia. Ce pregătesc autoritățile

Aceste previziuni pentru apărare figurează în bugetul naţional de 912 miliarde de dolari pentru anul fiscal ce începe în aprilie 2019, aprobat de cabinetul prim-ministrului Shinzo Abe.Guvernul a decis să cheltuiască 5.260 miliarde de yeni (47 miliarde de dolari) pentru apărare, al cincilea record consecutiv, au anunţat responsabili ai apărării, scrie agerpres.ro Aceste sume vor acoperi mai ales costul introducerii sistemului american de interceptare a rachetelor Aegis, în versiunea sa pentru uscat, au declarat aceşti responsabili.Acest buget corespunde părţii iniţiale a noului plan de apărare de cinci ani anunţat marţi şi care este cel mai recent dintre măsurile luate sub conducerea prim-ministrului Abe pentru consolidarea apărării Japoniei.Ca parte a acestui plan, care se desfăşoară până în martie 2024, Japonia va modifica două portelicoptere existente pentru a avea capacitatea de a lansa avioane.Guvernul Abe declară că aceste eforturi sunt necesare din cauza creşterii provocărilor de securitate regională, citând tensiunile cu Coreea de Nord şi "preocupările puternice" legate de extinderea amprentei militare a Chinei.Această evoluţie japoneză este controversată, unii remarcând că îndepărtează în continuare Tokyo de angajamentul său de a deţine doar capacităţi strict defensive, înscris în Constituţia pacifistă adoptată de Japonia după Al Doilea Război Mondial.După ce planul japonez de cinci ani a fost făcut public marţi, Beijingul şi-a exprimat imediat "nemulţumirea profundă" şi "opoziţia" faţă de acest program, chemând Tokyo "să adere la o politică pur defensivă".Anul trecut, China a dezvăluit primul portavion de construcţie chineză, într-un moment în care ea continuă să afirme numeroase revendicări teritoriale în Marea Chinei de Sud.Primul portavion chinez, Liao Ning, intrat în serviciul marinei chineze în 2012, este un fost portavion sovietic construit cu aproape 30 de ani în urmă.Adoptarea noului program japonez intervine după angajamentul luat de Tokyo de a cumpăra mai multe echipamente militare americane, sub presiunea lui Donald Trump.Preşedintele Statelor Unite s-a plâns în repetate rânduri de uriaşul deficit comercial al Washingtonului cu Tokyo. El a insistat de asemenea ca Abe să consolideze capacităţile japoneze de apărare.La rândul său, Shinzo Abe face campanie de ani de zile pentru a amenda Constituţia pacifistă japoneză. El susţine că ea ţine cu mâinile legate Forţele de autoapărare japoneze (numele oficial al forţelor armate nipone) chiar şi pentru a proteja aliaţii Tokyo de un atac."Extinderea bugetului de apărare japonez are ca scop direct contracararea ameninţării militare a Chinei", a comentat Akira Kato, profesor de politică internaţională şi securitate regională la Universitatea J.F. Oberlin din Tokyo."Creşterea bugetului face de asemenea parte din eforturile depuse de Tokyo de a cumpăra mai multe echipamente militare americane pentru a evita un război comercial cu Washingtonul", a mai declarat Kato pentru AFP. Potrivit acestui expert, se poate aştepta ca bugetul apărării japonez să continue să crească.