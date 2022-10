Budești: 20 de jochei din ţară, împreună cu caii lor de rasă, s-au întrecut în cadrul competiţiei anuale de hipism

Comuna Budeşti a devenit în aceste zile Capitala călăriei. 20 de jochei din ţară, împreună cu caii lor de rasă, s-au întrecut în cadrul competiţiei anuale de hipism. Călăreţii profesionişti, dar şi cei amatori au avut de făcut faţă unei curse cu obstacole.

„Sunt 12 obstacole, 14 sărituri. Este apreciat călăreţul care a sărit cel mai repede şi cel mai bine. Adică nu a dat jos nicio bară. La baraj de asemenea dacă a fost cel mai rapid şi nu a dat jos nimic deja poate să câştige la nominaţia sa”, a spus administratoarea clubului de hipism, Daniela Tortola Menenes.



Ekaterina Vîhrest practică hipismul de mai bine de 15 ani. Ea a participat la competiţie cu un cal pe nume Miraj.



„Anul acesta este foarte bogat în competiții și suntem foarte fericiți. Asta pentru că ne putem arăta munca, caii, acest lucru este foarte important pentru noi. Sunt mulțumită de calul meu, a făcut o treabă bună”, a relatat sportiva.



Iar Anastasia Carauş este triplă campioană a Moldovei la hipism. Sportiva are în palmares câteva zeci de medalii de aur.



„Particip de 12 ani, am propriul meu cal. Concurez la categoriile principale. - Cum îl cheamă pe calul tău? - El Carnet. Are sânge bun de la Carnet Obolenschi - un cal foarte dur care a câștigat Jocurile Olimpice. El este nepotul acestui Carnet Obolenschi”, a menționat Anastasia Carauș.



La competiţie a participat şi Ariana Roşca, elevă în clasa a X-a. Tânăra practică hipismul profesional de șase ani.



„Eu deja am mers, am participat acum și a fost destul de OK. Acum mă pregătesc să merg pe încă un cal și aștept rezultate. Pentru mine locul nu este atât de inportant. Eu cred că important este să merg așa cum eu am propus. Asta este cel mai important pentru mine și pentru antrenorul meu”, a afirmat Ariana Roșca.



Ariana a venit la concurs împreună cu mama ei.



„Astăzi concurează fiica mea, are 16 ani, am participat deja de câteva ori. O susțin foarte mult și, în general, susțin întregul nostru club „Sparta”. Toți copiii sunt extraordinari și este foarte plăcut că se desfăşoară astfel de competiţii. Mulțumesc tuturor celor care organizează astfel de evenimente”, a declarat mama sportivei.



Competiţiile de hipism desfăşoară în comuna Budeşti din anul 2006.