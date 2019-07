Bucurie triplă pentru o familie din Susleni: O mamă a născut tripleţi concepuţi pe cale naturală

Bucurie triplă pentru o familie din Susleni, Orhei. După şapte ani de aşteptări, un cuplu s-a ales cu... tripleţi. Mai mult, nou-născuţii au fost concepuţi pe cale naturală.



"Eliza s-a născut prima, Răzvan este al doilea şi a treia este Victoria, dintre care Răzvan este cel mai mascățel. Am dorit trei copii în familie, dar pe rând, dar dacă Dumnezeu aşa a dorit noi suntem foarte fericiţi. Nu îmi venea a crede, i-am sunat soţului şi i-am spus noi avem trei", a spus mama de tripleţi, Ala Colesnic.



Ala Colesnic are 31 de ani şi spune că niciodată nu şi-a pierdut speranţa de a avea copii, chiar dacă minunea s-a lăsat aşteptată. Când a aflat că este însărcinată, femeia şi-a sunat imediat soţul, care a primit vestea cu emoţii triple.



"A fost o bucurie, am aşteptat copii, nu trei. Doream doi deodată, am aşteptat oleacă de timp şi s-au primit trei îi bine", a spus tatăl de tripleţi Sergiu Colesnic.



Atât în familia femeii, cât şi în cea a bărbatului s-au mai născut gemeni, dar tripleții sunt o premieră. Bunicii spun că vor oferi tot suportul, pentru a creşte cei trei voinici.



"Avem patru nepoţi şi cu aceştia trei sunt şapte. Când a trecut primul control s-a aflat că sunt trei şi i-a fotografiat şi mi i-a trimis pe telefon eram la serviciu şi am început a plânge. Vai ce bucurie ne aşteaptă", a spus bunica de tripleţi Tatiana Popa.



Copiii au fost născuți prin cezariană, la 36 de săptămâni. Medicii spun că atât bebelușii, cât și mama lor, sunt perfect sănătoși.



"Au fost extraşi trei nou-născuţi: un băieţel şi două fetiţe. De vineri până astăzi cu stare satisfăcătoare şi astăzi se externează acasă. Cu câte kg s-au născut? 1990, 2010 şi 2300 grame", a spus șeful secției Obstetrică, Spitalul Municipal Nr. 1, Oleg Potacevschi.



Anual, la Spitalul Municipal Nr. 1 din Capitală se nasc aproape şapte mii de bebeluşi. Acesta este a doilea caz din ţară, în 2019, când se nasc tripleţi concepuţi pe cale naturală.