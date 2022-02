BUCURIE și SPERANȚĂ pentru trei familii din raioanele Ialoveni, Hînceşti şi Făleşti. Acestea au primit CADOURI de la „Roata Norocului”

Trei vedete de televiziune şi cel mai grandios game show din ţară „Roata Norocului” de la PRIME au adus bucurie şi speranţă în casele a trei familii din raioanele Ialoveni, Hînceşti şi Făleşti. Este vorba despre Eugen Bulgaru, prezentatorul emisiunii „Prima Oră” şi chirurgul Vasile Botnari, prezentatorul emisiunii "Doctorii" de la PRIME, dar şi Rita Ursalovschi, prezentatorul emisiunii „Reporter Special” de la Canal 2.

Toţi trei au participat, în ajunul Crăciunului, la emisiunea prezentată de Dan Negru pentru a ajuta câte o familie aflată în dificultate şi au câştigat electrocasnice şi alte daruri, care au ajuns deja la familiile pentru care au luptat în cadrul emisiunii.



Cu multe emoţii, prezentatorul emisiunii matinale „PRIMA ORĂ” de pe PRIME Eugen Bulgaru, a învârtit roata cu noroc pentru a putea să-l ajute pe Nicolae, un băiat de 11 ani din satul Mingir, raionul Hînceşti, care, la vârsta sa, şi-a asumat treburile prin gospodărie, aşa cum este singurul sprijin pentru mama sa, imobilizată în scaun cu rotile.



„Nicuşor este un băieţel care are 11 ani, la 11 ani face ceea ce probabil nici eu nu ştiam să fac la 11 ani. Să prăjesc ceapă, să curăţ cartofi, să fac mâncare, să fac tot ce se face într-o gospodărie de oameni adulţi.”, a declarat Eugen Bulgaru, prezentator emisiunea „PRIMA ORĂ” de la PRIME.



În studioul emisiunii „Roata Norocului”, Nicuşor a mărturisit că îşi doreşte un televizor nou. Eugen Bulgaru a câştigat televizorul mult visat de Nicuşor, dar şi alte lucruri de care avea nevoie familia sa.



Echipa noastră de filmare a surprins momentul în care darurile de la "Roata Norocului" au ajuns în casa lui Nicuşor. El şi mama sa ne-au spus că tot ce au primit în dar le va face viaţa mai bună.

„Îi mulţumesc lui Eugen pentru că m-a prezentat pe mine, pentru toate aceste cadouri pe care le-am câştigat. Cu aceste vouchere o să ne cumpărăm tot ce o să ne dorim şi o să luăm tot pentru familie. Eu o să o ajut pe mămica să facem curat cu aspiratorul, să facem curăţenie şi o să privim televizorul câştigat.”, a relatat Nicolae Sârbu, locuitor al satului Mingir, r-nul Hânceşti.



„Am avut emoţii când l-am văzut la televizor, nu m-am aşteptat. E o bucurie foarte mare. Doamne, câte ne trebuieşte şi pentru noi, într-adevăr, o să ne prindă foarte bine.”, a menționat Svetlana Sârbu, locuitoare a satului Mingir, raionul Hânceşti.



În cadrul ediției speciale „Roata Norocului” chirurgul, Vasile Botnari, unul dintre prezentatorii emisiunii „Doctorii” de la PRIME, a ales să joace pentru soţii Marin şi Maria Andronache din oraşul Făleşti, doi tineri cu probleme locomotorii, care, deşi trec prin multe greutăţi şi sunt nevoiţi să împartă acelaşi scaun cu rotile, au avut curajul să viseze la o familie fericită şi să crească doi copii.



„Tata lucrează, dar se deplasează cu dificultăţi şi are grijă de familie. Mama se ocupă cu chestii hand made care le vinde şi mai fac un ban. Au nevoie foarte mult de un aragaz în familie pentru că, totuşi, e un obiect important în familie.”, a precizat Vasile Botnari, medic.



Atunci când darurile de la „Roata Norocului” au ajuns în casa familiei Andronache, bucuria soţilor a fost de nedescris.



„De câte ori stăteam pe gânduri oare o să fie aceste cadouri sau nu? în primul rând am emoţii foarte mari am o bucurie, că întradevăr lucrurile sau relaizat şi în primul rând îi transmitem un mare mulţumesc domnului Vasile de la emisiunea doctorii că au jucat pentru noi ca să câştigăm cadouri minunate.”, a spus Marin Andronache, persoană cu dezabilităţi.



Iar jurnalista Rita Ursalovschi, care prezintă emisiunea „Reporter Special” de la Canal 2, a participat la emisiunea „Roata Norocului” pentru a aduce bucurie în familia Popovici, din satul Costeşti, raionul Ialoveni, care trece printr-o adevărată dramă. Cinci copii au rămas acum în grija mamei, după ce tatăl lor devenit victima unui accident de muncă, în urma căruia a suportat arsuri pe o suprafaţă de 95 la sută din corp.



„Mama rămasă cu cinci copii este chiar într-un impas mare, are de întreţinut casa, să întreţină copiii, Cristina are cinci copii, trebuie ajutată.”



Cu multă iscusinţă şi încredere în forţele proprii, prezentatoarea Rita Ursalovschi a câştigat multe daruri de care avea nevoie familia Popovici.



„Este chiar într-un impas mare, are de întreţinut casa, să hrănească toţi pe copiii, sunt mici. Vreau să simtă bucuria Crăciunului.

- Şi ce vor ei, o maşină?

- O maşină de spălat aş vrea pentru Cristina.”, a declarat Rita Ursalovschi, prezentatoare „REPORTER” de la Canal 2.



Iar atunci când darurile de la „Roata Norocului” au ajuns în satul Costeşti, am surpins-o pe Cristina Popovici emoţionată până la lacrimi. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, ne-a spus că nici nici ea şi nici copiii său nu şi-au imaginat că vor începe anul nou cu atât de multă speranţă.



„Nici nu mi-a venit a crede că o să joc la aşa ceva. Pe televizor e una, ai emoţii. Îi mulţumesc Doamnei Rita Ursalovschi pentru că a participat pentru mine. Cadourile sunt datorită ei. Îi mulţumesc foarte mult.”, a adăugat Cristina Popovici, locuitoare a satului Costeşti, raionul Ialoveni.



Tânăra de 25 de ani, a menţionat că darurile îi vor fi de mare ajutor în gospodărie. Iar voucherul pentru serviciile unei clinici private, oferit în cadrul emisiunii „Roata Norocului”, îi vor acoperi o parte din cheltuielile pentru tratamentul soţului, care, după ce a stat patru luni în secţia de reanimare, a fost transferat recent în secţia de chirurgie plastică.



„O să ne prindă bine fiindcă analize la soţ o să dăm.”, a precizat Cristina Popovici.

„Roata Norocului” este cel mai popular game-show produs în Moldova şi este difuzat la PRIME în fiecare seară de vineri, la ora 19:00.