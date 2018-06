Bucurie şi dezamăgire pe chipurile elevilor, după ce au aflat rezultatele la BAC

Notele la BAC au fost afişate de dimineaţă în licee, iar lucrările au fost postate pe site-ul bac.edu.md.

Absolvenţii spun că sunt mulţumiţi de rezultate, alţii puţin dezamăgiţi:



"Sunt mulțumită. Nu m-am așteptat, în general, aveam o presimțire că nu o să le susțin. Am doi de 7 și doi de 6".



"Am doi de 9, unul la limba română și unul la chimie, un 10 din oficiu de la TOEFL și deja matematica puțin mai slab. Am nota 7. Vreau să plec în Budapesta".



"Am avut așteptări mult mai mari decât ceea ce a fost real. Dar sperăm că la repetat o să fie mai bine. Repeți matematica? Da, doar matematica, din fericire".



Cei care nu au fost de acord cu punctajul acumulat au la dispoziţie 48 de ore pentru a contesta rezultatele:



"Vreau să contestez la informatică, deoarece nu-mi ajunge un punct până la 9. M-am uitat prin lucrare și cred că o să-mi acorde încă un punct".



"Contestez examenul la istorie. - De ce? - Nu am fost notat corect".



La sesiunea din acest an, notele sunt mai bune decât cele din 2017, spune directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.



"Rezultatele sunt mai bune, deoarece muncesc mai mult. Și din an în an, vin generațiile care au o atitudine mai serioasă față de studii", a declarat Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.



Sesiunea suplimentară de BAC va avea loc în perioada 16-23 iulie.