Bucurie pentru oamenii din Susleni: Mai multe străzi din sat sunt iluminate

Peste patru mii de locuitori din satul Susleni, raionul Orhei, se bucură de iluminat stradal. În această localitate a fost dus la bun sfârşit unul dintre cele mai ample proiecte de iluminare stradală din raion. Potrivit Primăriei Susleni, a fost construită o rețea de aproape 50 de kilometri, pe care au fost montate 1500 de corpuri de iluminat de tip LED. Valoarea proiectului depăşeşte patru milioane de lei.

Localnicii sunt încântați de faptul că toate străzile sunt iluminate pe timp de noapte.



"Dacă înainte satul ducea lipsă de lumină chiar e o bucurie foare enomă pentru satul nostru. Oamenii se simt bine. Nu ne temem pentru copii noştri care ar putea să meargă şi la o şcoală şi la un magazin. E foarte, foarte mare bucurie pentru satul nostru. "



"Înainte era întuneric nu se vedea nimic. Oamenii nu putea ieşi noaptea afară. Întuneric era şi se temeau. Acum e foarte frumos, e luminos şi foarte bine. "



DINU ȚURCANU, președintele raionului Orhei:"Inaugurăm cel mai mare proiect al nostru din satele raionului Orhei de până acum Un proiect ce a costat 4 milioane 200 de mii de lei. În sfârşit locuitorii din sat se pot bucura şi ei de faptul că fiecare străduță cât de mica, cât de îndepărtată nu ar fi de centru satului, fiecare stâlp este iluminat. "



Satul Susleni este a doua localitate ca mărime din raionul Orhei. Primarul din Susleni spune că în acest an urmează să implementeze in sat mai multe proiecte, printre care şi aprovizionarea cu apă potabilă, dar şi amenajarea parcurilor şi a trotuarelor.



DINU ȚURCANU, președintele raionului Orhei:"Un sat atât de mare ca satul Susleni până în anul 2021 30 martie a avut doar 20 de procente iluminarea stradală. Astăzi cred că aceşti minunaţi locuitori ai satului se pot mândri că satul este iluminat la 100 de procente."



MARINA TAUBER, deputat Partidul „ȘOR”:"Noi ne mândrim cu această iniţiativă. Nu este posibil de trăit fără lumină şi pe timpul iernii, seara, noaptea deja este mai sigur în aceste localităţi. Vom continua implementarea acestui proiect. "



Cu ocazia finalizării proiectului în Susleni, Ilan Șor, liderul Partidului „ȘOR”, a transmis un mesaj în care a dat asigurări că echipa sa va continua să contribuie la îmbunătățirea vieții în mai multe localități.



ILAN ŞOR, preşedintele Partidului "ŞOR":"Iluminatul stradal reprezintă confort şi siguranţă. Acestea au fost motivele pentru care am acordat atâta atenţie acestui proiect. Următorul pas va fi reparaţia străzilor, apoi vor urma grădiniţele şi şcolile. Noi vom continua amenajarea satelor noastre. "



Potrivit unui comunicat emis de Primăria Susleni, echipa lui Ilan Şor îşi propune să implementeze proiecte de iluminat stradal în 100 de localități din țară, inclusiv în cele 74 de sate și comune din raionul Orhei.