Bucurie pentru o familie din raionul Floreşti care a beneficiat de programul Prima Casă. Candu: Proiectul va fi unul de importanţa naţională

După ce ani buni au stat cu chirie, acum în sfârşit se pot muta în propria locuinţă. Este vorba despre soţii Bondac şi cele două fiice ale lor.

Familia Bondac este prima din raionul Floreşti care a beneficiat de programul de stat "Prima Casă". Cheile de la locuinţă şi certificatul de la bancă i-au fost înmânate în prezenţa preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu şi a deputatului Eugeniu Nichiforciuc.



Igor Bondac este angajat la fabrica de lactate din Floreşti, iar soţia lui, Cristina, lucrează într-un magazin. Ei spun că au muncit mult pentru a aduna bani ca să plătească prima rată de 10 la sută din preţul locuinţei.



"Am strâns aşa, de la leafă, până la leafă, câte oleacă, câte oleacă, am pus într-o parte şi am îngrămădit, cu ajutorul Domnului şi proiectului. Am decis să avem locuinţa noastră", a spus Igor Bondac, beneficiar al programului "Prima Casă".



"Să nu dăm bani în vânt, dar să dăm pentru propria noastră casă. Statul garantează 50 la sută, este mai simplu, decât să iei un credit ipotecar", a afirmat Cristina Bondac, beneficar al programului "Prima Casă".



Oaspeţii au venit cu mai multe cadouri pentru tânăra familie."



Autorităţile spun că programul "Prima Casă" va determina familiile tinere să nu plece în străinătate.



"Ne bucurăm foarte mult că s-a reuşit pentru că am păstrat părinţii acestor copii acasă, să nu plece peste hotare. Casa de care beneficiază astăzi, sigur, le este un stimul ca să lucreze în Republica Moldova", a declarat Eugeniu Nichiforciuc, deputat PDM.



"Mă bucur foarte mult pentru că tinere familii cum sunt familia frumoasă a lui Igor şi Cristina au reuşit să beneficieze de "Prima Casă". Sunt tot mai multe şi mai multe dosare şi deja sunt peste 500 de familii care beneficiază de prima locuinţă, de proiect. În anii următori proiectul va fi unul de importanţa naţională", a precizat Andrian Candu.



Programul "Prima Casă", lansat de Guvern, este destinat persoanelor cu vârsta de până la 45 de ani, care sunt angajate oficial şi nu au alte credite ipotecare. Statul garantează 50 la sută din împrumut. Preţul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei.

De "Prima Casă 2" pot beneficia bugetarii, iar "Prima Casă 3" este destinată familiilor care au copii.