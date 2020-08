Bucurie pentru melomani. Formația "Select Cvartet" a susţinut un concert în aer liber, la Butuceni

Un eveniment mult aşteptat de iubitorii de muzică a avut loc aseară la Butuceni, unde formaţia "Select Cvartet" de la Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" a susţinut un concert în aer liber.



Muzicienii spun că au dus dorul evenimentelor culturale.



"Am așteptat aceste evenimente cu nerăbdate... Sigur că în casă nu am stat degeaba, dar oricum solistul este făcut ca să cânte pe scenă, ca să interacționeze cu publicul, ca să dăruiască pe viu arta sa", a declarat Mihail Agafița, director artistic și prim-dirijor al Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici.



Nostalgia i-a cuprins şi pe spectatori. O femeie a venit de la Bălţi pentru acest concert:



"Îmi este dor de scenă, de spectatori. M-am așezat aici, mai aproape de scenă ca să simt dragostea care vine de la ei".



"În aer liber este o oportunitate de a reveni în sânul culturii de care am fost lipsiți mai bine de trei luni de zile".



"Sunt prima dată la un astfel de concert. Ceva deosebit, natura și muzica, strugurii, via, stâncile".



Printre spectatori a fost și Corina Țepeș și Costi Burlacu, împreună cu fetițele lor.



"Aceste evenimente în aer liber în ultimii ani au prins contur și lumea este dornică să vină să se conecteze cu natura și să asculte muzică frumoasă, calitativă. Cred că aceste momente vor fi în dezvoltare", a precizat Corina Țepeș, interpretă.



Alte două concerte vor avea loc în data de 27 și 29 august. La evenimentele muzicale sunt admişi doar 50 de spectatori şi se desfăşoară cu respectarea tuturor rigorilor impuse de pandemie.



"50 de locuri este foarte puțin, biletele pentru acest concert s-au vândut într-o săptămână, pentru celelalte sunt rezervate practic toate, dar astea sunt condițiile. Suntem restricționați, dar suntem fericiți că aveam o așa ocazie", a declarat Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naţionale Serghei Lunchevici.



Toate activităţile cultural-artistice au fost suspendate în data de 17 martie din cauza pandemiei de COVID-19.