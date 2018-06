Bucurie pentru copiii din satul Bursuc. A fost inaugurat un teren de joacă

Picii se vor putea distra în siguranţă pe un teren de joacă amenajat în centrul satului. Cel care le-a organizat surpriza a fost președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc " Îmi place huța, tobogan, foarte frumos ""La scrînciob, la orice, Eu aici mă joc și e bine. Am primit cola și înghețată "" E ziua copiilor, mă joc tot îmi place. ""Vrem din numele tuturor locuitorilor satului Bursuc să aducem sincere mulțumiri domnului Vlad Plahotniuc , domnului Vasile Bîtcă, domnului primar pentru acest cadou minunat", a declarat Liliana Nani, secretara consiliului local din Bursuc."E bucurie, un lucru frumos pentru satul nostru nu am mai avut așa ceva și cred că e ceva bun pentru copii au distracții."" Avem de către Vlad Plahotniuc încă un proiect extraordinar de mare aici în spatele acestui teren de joacă o să fie amenajată o zonă de agrement, gărduț, pavaj, scăunele", a zis Victor Rusu, primarul satului Bursuc."Mai sunt multe proiecte care sunt și la nivel de localitate.Aici va fi construită o porțiune de drum de la intrarea în sat de la traseul Poltava până în centrul satului. Tot prin intermediul domnului Vlad Plahotniuc am rezolvat și problema cu apa potabilă aici în localitate", a spus Vasile Bîtca, președintele OT Nisporeni a Partidului Democrat.