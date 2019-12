BUCURIE PENTRU COPII! O grădiniță din sectorul Ciocana a fost renovată şi redeschisă după 19 ani

Fosta grădiniță de copii de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana al Chişinăului şi-a redeschis larg uşile, după 19 ani. Spaţiul, care era o anexă a Liceului Mihail Berezovschi, a fost renovat capital şi este gata să găzduiască 320 de copii. Costul total al lucrărilor se ridică la aproape 15 milioane de lei, bani alocaţi din bugetul municipal.



Gemenele Bianca şi Mihaela, au păşit pentru prima dată pragul grădiniţei. Cele două fete au mers cu flori şi cu bună dispoziţie la inaugurarea instituţiei preşcolare.



"Fetițele mele au făcut 2 ani şi jumătate, sper că o să se acomodeze cu grădiniţa, sperăm şi noi că o să fie totul bine."



Părinţii spun că atât ei, cât şi copii lor sunt mulţumiţi de cum arată grădiniţa. Ei spun că redeschiderea instituţiei era o necesitate, deoarece alte două grădiniţe care se află în preajmă sunt deja arhipline.



"Chiar aveam nevoie de această grădiniţă, noi recent am trecut cu traiul în această regiune şi vorbeam şi cu alţi părinţi şi am auzit şi am înţeles că toţi sunt bucuroşi, mândri de această nouă grădiniţă şi sperăm să o frecventăm cu mare drag."



"Îmi place, e curat, e frumos, e cald şi sper ca în viitor să fie tot aşa."



"Mă bucur foarte mult că a fost renovată, demult trebuia fiind că pe Ciocana foarte mulţi copii sunt la moment şi chiar ar fi necesar, părerea mea, încă câteva grădiniţe."



Nu doar părinţii sunt mulţumiţi de condiţiile din cadrul grădiniţei, ci şi angajaţii instituţiei.



"Este frumos, grădiniţa este dotată cu de toate, cam ceea ce ar trebui la copilaşi. E călduţ, da e bine, e curat, nou."



În prezent, în instituţie activează 40 de persoane, dar ar mai fi nevoie de încă 15 angajaţi.



"La moment, instituţia este deja aprovizionată cu necesarul de cadre şi didactice şi nedicatice, dar mai avem nevoie de educatori, de spălători de veselă şi alt personal nedicactic, dar la moment deja putem activa", a declarat Natalia Mazic, director interimar, grădiniţa nr.155 .



Doar în această toamnă, în Chişinău şi-au redeschis activitatea sau au fost inaugurate trei grădiniţe.

