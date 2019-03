Bucurie mare pentru micii pacienţi: Pereţii unui spital din Capitală, acoperiţi cu desene de către pictorul Alexei Gurschii

foto: alex.gurschii

Copiii internaţi pentru operaţii la inimă în cadrul Spitalului Clinic Republican vor fi vegheaţi de personajele lui Creangă. Pereţii secției Malformații Cardiace Congenitale au fost acoperiţi cu desene de către pictorul Alexei Gurschii. Împreună cu personalul instituţiei medicale, acesta a decis să aducă puţină culoare micuţilor şi a muncit timp de două luni la proiect.



Micii pacienţi şi părinţii lor au fost impresionaţi de desenele colorate.



”În toată ziua ies și mă uit la dânsele. Îs frumoase. Cum le-au colorat îs frumoase.”



”Dacă plânge, noi ieșim în coridor și îi arătăm desenele și ea se liniștește. Ea îmi arată și spune mămica uite aici e văcuța, acolo e purcelușul, căprița.”



”Este foarte bine. Pereţii nu sunt vopsiţi într-o singură nuanţă și cred că acest lucru relaxează, mai ales că e făcut într-o formă distractivă.”



Pictorul Alexei Gurschii spune că a fost pentru prima dată când a desenat pereții unui spital.



”Este proiectul meu și prietenei mele din România, care trăiește în New York. Noi deja al doilea an îl desenăm pe Păcală cu toate istoriile lui și tot ce vedeți pe pereți este luat chiar din carte”, a spus pictorul, Alexei Gurschii.



Inițiativa aparține administrației instituției, care a vrut să aducă zâmbetul pe fețele micuților internați în această secție.



”Noi am vrut un pic de speranță să le dăm copiilor. Având în vedere că și mamele, atâta timp cât copilul este cu suferință, fiind într-un spital și disperarea crește și noi am crezut că prin gestul acesta un pic o să-i mobilizăm”, a spus şefa Resurse Umane SCR, Irina Roşca.



”Este o idee extrem de bună și foarte interesantă, în special pentru copiii care se tratează la noi în secție, fiindcă asta într-o oarecare măsure îi înveselește și pe ei și pe părinții lor”, a spus cardiochirurgul, Eduard Cheptănaru.



Secția Malformații Cardiace Congenitale are peste 30 de ani. Anual, aici sunt operați aproape patru sute de copii.