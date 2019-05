Bucurie mare pentru locuitorii din comuna Băcioi: Strada care duce spre grădiniţă şi şcoală, reabilitată

Lucrările au început încă la sfârşitul toamnei trecute, însă au fost stopate din cauza vremii nefavorabile şi reluate în primăvară."Mulţumim tuturor care au depus puţin efort asupra faptului că s-au gândit că măi merită şi lumea asta din Băcioi să meargă pe un drum cât de cât normal.""Nu aveai pe unde merge. Mergea lumea pe sub garduri. Aici era o râpă, nu mergea nicio maşină."Am rugat colegii din Guvern ca să rezolve această problemă pentru că până a începe construcţia aici nici pe jos nu puteai să mergi. Este un drum de legătură. Eu când eram mic tot mergeam pe aici la şcoală, am rupt foarte multă încălţăminte", a spus fostul deputat PDM . Constantin Ţuţu."Alegerile de mult s-au terminat dar iată dumnealui s-a ţinut de cuvânt şi a finisat acest drum pentru care suntem foarte recunoscători fiindcă dacă nu era el cred că şi azi erau gropi. ""La 80% din drum este făcută construcţia capitală. Două straturi de pietriș şi două de asfalt. Asfaltul este calitativ, sper că băieţii noştri au lucrat la maxim cât au putut de bine", a spus administratorul companiei responabile de lucrări, Oleg Margină.Cei de la Administrația de Stat a Drumurilor susţin că în baza aceleaşi decizii de Guvern,vor fi reabilitate şi alte străzi din suburbiile Capitalei."Au fost operate modificări la program unde au apărut şi obiectele din suburbii cum ar fi satul Băcioi, Tohatin. Asta a fost modificarea programului "Drumuri bune". "Anul trecut au fost reabilitați peste 1600 de kilometri de drum prin intermediul programului "Drumuri bune pentru Moldova". Investițiile s-au ridicat la peste 1,6 miliarde de lei. Programul continuă şi în acest an. 2 600 de kilometri de drum din peste 1100 de localităţi, urmează a fi reabilitaţi. În total, vor fi cheltuiţi 2,7 miliarde de lei. Programul a fost lansat de Guvern, la iniţiativa preşedintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc