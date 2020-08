Bucurie mare pentru copiii din satele Elizavetovca şi Coteala. În localităţi au fost amenajate terenuri moderne de joacă

Bucurie mare pentru copiii din satele Elizavetovca, raionul Donduşeni şi Coteala, raionul Briceni. În aceste localităţi au fost amenajate terenuri de joacă moderne.

Unii micuţi spun că până acum puteau doar să viseze la un asemenea spaţiu pentru joacă. Acum, se bucură că visul a devenit realitate.

Satul Elizavetovca din raionul Donduşeni a prins viaţă de când a fost instalat un nou teren de joacă.

- Îmi place aici şi mă voi juca în fiecare zi.

- Sunt un scrânciob, un tobogan şi chiar şi o căsuţă.

Terenul de joacă a adus multă bucurile nu doar copiilor ci şi părinţilor.

"La noi în localitate demult nu a fost atâta bucurie. Şcoala e închisă, iar la grădiniţă sunt puţini copii. Aici văd că s-au adunat mulţi."

"Este un început bun şi va continua. Localitatea va prospera, iar şcolile nu se vor închide. La noi grădiniţa este închisă, iar copii stau acasă."

"Sunt fericit atunci când văd bucurie pe chipurile copiilor. Asta îmi dă o speranţă de viaţă. Suntem foarte mulţumiţi.", a afirmat primarul din Elisavetovca, Alexandr Pastuh.

Bucurie mare şi pentru copiii din localitatea Coteala din raionul Briceni.

"Mie îmi place terenul şi o să mă joc, şi o să mă dau de-a şuiul şi o să mă joc cu băieţi şi fete!"

Părinţii şi bunicii sunt mulţumiţi că odraslele lor pot să se joace cu semenii lor, mai ales pe timp de pandemie, când grădiniţele sunt închise.

"Copiii până acum erau închişi în case: nu te duce afară, nu ieşi în drum, dar acum ei sunt liberi, liberi, creşte inima."

"Copiii suferă foarte mult în pandemie. Asta mai mult pentru ei, au nevoie de comunicare şi să iasă la aer curat."

Cele două terenuri de joacă au fost amenajate în cadrul proiectului social "Câte un teren de joacă pentru copii în fiecare sat", lansat de Partidul "ŞOR".

"A demonstrat încă odată, că este un partid care face fapte, nu vorbe. Vedeți și dumneavoastră copilașii noștri sunt foarte bucuroși.", a menţionat primarul din Coteala, Mircea Crăciun.

"Partidul ŞOR, împreună cu liderul nostru facem tot ce ne stă în puteri pentru ca copiii, maturii dar şi persoanele în etate să trăiască mai bine. Eu vă asigur că în toate localităţile în care sunt primarii noştri, va fi instalat câte un teren de joacă.", a comunicat deputat Partidul "ŞOR", Violeta Ivanov.

"Sunt convins că împreună cu echipa noastră vom reuşi să construim o Moldova nouă, puternică şi bogată. În acest an, am instalat terenuri de joacă pentru copii şi sisteme de iluminat stradal. Anul viitor vom continua cu drumurile. Al treilea an, urmează şcolile şi grădiniţele.", a spus liderul Partidului "ŞOR", Ilan Şor.

În mai puţin de o lună, opt terenuri de joacă au fost instalate în mai multe localităţi din ţară. În prezent, în alte câteva zeci de sate sunt instalate terenuri de joacă pentru copii.