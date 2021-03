Bucurie mare: Pensionarii şi persoanele cu venituri modeste din Cahul vor avea acces la magazine cu produse mai ieftine

Pensionarii, familiile numeroase şi persoanele cu venituri modeste din raionul Cahul vor avea acces la magazine cu produse mai ieftine, după ce aici au fost puse pe linie cinci magazine sociale mobile. Acestea se vor deplasa prin sate și vor asigura oamenii cu alimente de primă necesitate. Până acum, la Cahul funcționau două magazine sociale staționare, unul din ele fiind deschis anul trecut.

Oamenii în etate spun că magazinele sociale mobile îi ajută să economisească.



„Din cauza pandemiei uneori ne vine greu și nu putem pleca în orașele din apropiere. Am înțeles că magazinele sociale vor veni la noi o dată în săptămână și vom putea să ne cumpărăm toate cele necesare. „



„Am cumpărat mai multe produse necesare. Smântână, lavaș, brânză, bomboane. De toate câte puțin am luat pentru că e mai ieftin aici. „



„Am venit să văd ce prețuri sunt aici. Spre exemplu la noi în magazin orezul e 19, dar aici e 12. Înțelegeți ce diferență este. Am înțeles că ei vor veni în fiecare zi de marți și eu voi veni și voi face aici cumpărături.„



La evenimentul de lansare a celor cinci magazine sociale mobile a participat și deputatul Platformei „Pentru Moldova”, Elena Bacalu, aleasă pe circumscripția uninominală Cantemir și Cahul.



ELENA BACALU, deputat Platforma "Pentru Moldova":„Consider că acest proiect va avea un impact foarte pozitiv. Chiar săptămâna trecută am vizitat câteva sate din Cantemir, unde deja sunt magazinele sociale mobile și am văzut care sunt părerile cetățenilor și că apreciază enorm de mult.”



Președintele Partidului ȘOR, Ilan Șor, a menționat într-un mesaj adresat locuitorilor raionului Cahul că rețeaua de magazine sociale mobile urmează să se extindă și în alte regiuni.



ILAN ŞOR, preşedintele Partidului "ŞOR":„La cererea mea, administratorii rețelei pregătesc să lanseze aceste magazine încă în câteva raioane. Ne dorim ca magazinele sociale să fie accesibile pentru toți oamenii în fiecare sat. Mă mândresc cu proiectele noastre sociale pentru că ele aduc un real folos oamenilor”





În toată ţara activează 140 de magazine sociale, iar 87 dintre acestea sunt mobile. Numărul total al beneficiarilor este 400 de mii. Primul magazin social a fost deschis în 2015, în orașul Orhei.