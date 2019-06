Bucurie mare la Spitalul Clinic Municipal Nr.1. 15 micuți s-au născut de Ziua Internațională a Copiilor

foto: publika.md

S-au născut de Ziua Internațională a Copiilor. 15 micuți au venit pe lume astăzi la Spitalul Clinic Municipal Nr.1. Părinţii spun că cel mai mult vor ca bebelușii lor să fie sănătoși și aibă parte de o copilărie cât mai fericită.



Nicoleta Burcovschi a născut un băiețel. Patrik are patru kilograme și o sută de grame.



”Va fi dublă sărbătoare în viața lui. 1 iunie este Ziua Copiilor și ziua lui de naștere. Este o zi mai semnificativă, decât de obicei altele”, a spus mama, Nicoleta Burcovschi.



”Mă simt ca un copil mic, mic și plin de emoții, bucurie, o bucurie enormă în familie, în casă, că avem partea de al doilea fecior”, a spus tata, Vasile Burcovschi.



Şi Tatiana Doglea a adus pe lume un băiat. Femeia spune că micuțul a fost foarte așteptat, pentru că fiica mai mare are deja 14 ani.



”Este o fericire enormă pentru noi, este o sărbătoare dublă. I-am furat o sărbătoare deja, să nu fost pe 1 iunie, era să aibă două sărbători, dara așa o să fie 2 în 1”, a spus mama, Tatiana Doglea.



Mamele au primit în dar cutiile pentru nou-născuți, oferite din partea Guvernului.



Maria Cebotari are o fetiță. Femeia este la prima naștere și spune că darurile îi vor fi de mare ajutor în prima perioadă de după naștere.



”Lucruri foarte utile. Sunt jucării, sunt scutece, sunt hăinuțe. Chiar sunt lucruri necesare pentru prima perioadă a veții unui bebeluș”, a spus beneficiara, Maria Cebotari.



”De obicei, noi când venim la maternitate, ne informăm ce este necesar, dar este foarte bună cutia, fiindcă dacă nu ești pregătită pentru naștere și ajungi la un moment când este foarte binevenită”, a spus beneficiara, Svetlana Haruţa.



La șapte luni de la lansarea campaniei guvernamentale ”O nouă viață”, aproape 14 mii de mame au primit cutiile cu lucrurile necesare pentru îngrijirea bebelușilor. Acestea conțin haine, produse de igienă, scutece, o pătură și lenjerie pentru pat, iar de curând ministerul Sănătății, Municii și Protecției Sociale a mai adăugat alte șase produse, la solicitarea mamelor.



”Noi am inclus ca micuții să nu aibă hăinuțe doare pentru vârsta de 0-3 luni, dar și de la 3-6 luni. Am inclus pernuța ortopedică, care până acum nu era. Am inclus suplimentar produse de igienă și pelincuțe pentru mame”, a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu.



Campania guvernamentală ”O nouă viață” a fost lansată în 1 decembrie 2018.