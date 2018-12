Bucurie mare într-o familie din Ungheni. O NOUĂ VIAŢĂ, proiect lansat de Guvern, în vizită la GEMENII nou-născuţi

Bucurie mare într-o familie din satul Gherman din Ungheni, unde în ajun de Sfântul Andrei s-au născut gemeni.

Conform tradiţiei, micuţii au primit numele Andrei şi Andreea. Întrucât nu doar fericirea, ci şi grijile sunt duble părinţii au primit două cutii pentru bebeluşi, pline cu lucruri necesare.

Acestea sunt oferite în cadrul programului "O nouă viaţă" lansat de Guvern, care a preluat proiectul de succes al fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" cu acelaşi nume şi l-a extins în toată ţara, atât în maternităţile private, cât şi în cele de stat.



"Felicitări! La mulţi ani! Să vă crească bebeluşii frumoşi, sănătoşi! Vă mulţumim că ne-aţi ales pe noi, ca maternitate, că aţi avut încredere în noi. Beneficiaţi şi de un cadou din partea statului. Din partea Guvernului aveţi câte un cadou pentru fiecare copil. Acesta este un suport foarte mic, dar e foarte important pentru dvs!", a menţionat Ştefan Gaţcan, medic obstrecian.



Părinţii bebeluşilor, Natalia şi Silviu Cuibari, au primit cu bucurie lucrurile necesare nou-născuţilor.



Aceştia au primit seturi pentru nou-născuţi, o plăpumioară, căciulițe, cipici, căciuliţe şi scutece şi prima jucărie a bebeluşilor.



"Sunt foarte bucuroasă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoşi. Această iniţiativă din partea Guvernului este foarte binevenită, este un suport pentru tinerii părinţi sau proaspeţii părinţi, un ajutor de care fiecare are nevoie", a declarat Natalia Ciubari, mama copiilor.



"Tot timpul aveam o satisfacţie faţă de părinţii care au copii gemeni. Îi admiram foarte mult, cresc ambii împreună, se vor juca împreună. Cred că m-a auzit Dumnezeu că voiam şi iată că îi avem şi noi acum", a mai adăugat tatăl bebeluşilor, Silviu Ciubari.



Şi reprezentanţii clinicii private în care s-au născut cei doi copilaşi salută iniţiativa autorităţilor de extinde proiectul "O nouă viaţă" în toată ţara.



"Eu sunt foarte bucuros că acest suport foarte important pentru mame şi copii are continuitate, pentru că orice ajutor material sau susţinere mică de la început este foarte importantă", a spus Ştefan Gaţcan, medic obstrician.



"Cutia bebeluşului" este oferită în maternităţile din ţară atât părinţilor care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cât şi străinilor cu drept de şedere în ţara noastră. Numai în luna decembrie a acestui an, trei mii de mămici vor primi gratuit lucruri necesare pentru nou născuți în cadrul Programului guvernamental "O nouă viață".