Bucurie mare în casele mai multor oameni din Capitală. Cicliștii din Chișinău au dus daruri familiilor nevoiașe

FOTO: radioconstanta.ro

Au urcat pe bicilete și au împărțit daruri familiilor cu mulţi copii, dar şi celor nu se pot bucura pe deplin de sărbători. Membrii Clubului Cicliștilor din Moldova au adus spiritul Crăciunului în casele mai multor oameni din Capitală.



"Ho! Ho! Ho! La mulți ani, dragii Moșului!"



Moş Crăciun a poposit la o familie cu șapte copii, unde cel mai mic are un an și jumătate.



"De la un alt Alexandru, ție o mașinuță."



Mama copiilor spune că aceștia l-au așteptat cu nerăbdare pe Moș Crăciun încă de Revelion.



"Pentru ei, e o bucurie foarte mare și de la dumneavoastră tot. Mulțumim mult pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit", a spus beneficiara campaniei, Inga Pîslari.



Daruri au primit şi cei cinci copii din familia Donțu.



"Chiar mulțumim tuturor pentru cadouri, pentru darurile care ni le-au dat. Chiar ne-a prins foarte bine ajutorul vostru", a spus beneficiarul campaniei, Vasile Donțu.



Membrii Clubului de Cicliști nu au uitat nici de cei vârstnici. Mătuşa Parascheva, care are 82 de ani, s-a bucurat de darurile primite.



"Un Crăciunel, pentru că se apropie Crăciunul pe stiul vechi, și restul, matale să ai un ajutor din partea Moșilor pe bicicletă. "



Clubul Cicliștilor oferă daruri de Crăciun deja al şaselea an consecutiv. În această iarnă, membrii acestuia planifică să meargă la peste400 de familii nevoiașe.