BUCURIE MARE: 13 cupluri din Capitală au devenit părinţi la scurt timp după trecerea în noul an

13 cupluri din Capitală au devenit părinţi la scurt timp după trecerea în noul an. Pe multe femei, travaliul le-a prins înainte să desfacă şampania. La Spitalul numărul 1 din Chişinău s-au născut şase bebeluşi, iar la Institutul Mamei şi a Copilului - şapte. Ariana a venit pe lume la doar un minut după trecerea în noul an. Micuţa cântăreşte patru kilograme şi 500 de grame. Mama ei, o tânără de 28 de ani, nu s-a aşteptat să nască de Revelion.



"Mă pregăteam, mă făceam frumoasă să mergem la ţară la bunei să întâlnim anul nou, dar iată l-am întâlnit la spital. Vreo două ore a durat travaliul, foarte repede", a spus locuitoarea Capitalei, Ana Oprea.



Iar Doina Rusu a devenit mamă pentru a treia oară. Femeia a născut un băieţel.



"Nu prea m-am aşteptat. Am stat la masă, am ieşit la artificii afară am petrecut până pe la unu şi la cinci am ajuns la maternitate, la şase am născut", a spus locuitoare a Capitalei, Doina Rusu.



Până la 08:00 dimineaţa, la Spitalul municipal nr. 1 din Capitală s-au înregistrat şase naşteri. O femeie a adus pe lume gemeni.



"Naşterea cu duplex e clar că e mai dificil şi pentru medic şi pentru mamă. Naşterea a decurs fără complicaţii şi s-au născut doi copilaşi un băieţel şi o fetiţă, care sunt sănătoşi", a spus medicul obstetrician, Stela Dodu.



Şi la Institutul Mamei şi Copilului s-au născut gemeni. Daniela şi Darius au decis să le facă un dar părinţilor în noaptea de Revelion. Prima s-a născut fetiţa. Ea cântăreşte trei kilograme. După 20 de minute, pe lume a venit frăţiorul ei - un băieţel de trei kilograme şi 200 de grame.



"Într-adevăr acestea sunt cele mai frumoase cadouri pe care le putem primi de anul nou, de la Dumnezeu. Am născut natural, a fost cam dificil.

- Câte ore?

- Vreo şase. Deja când i-ai copilul în braţe uiţe de toate durerile", a spus locuitoarea Capitalei, Constanţa Cordoneanu.



Părinţii mai au acasă doi copii, de şapte şi 10 ani.



"- Copii o să fie mai norocoşi?

- Sigur, mai ales că sunt doi. O să se ajute unul pe altul o să se îndrume", a spus tatăl gemenilor, Mihai Cordoneanu.



Majoritatea micuţilor au primit nota 10 la naştere.



"Primul s-a născut la orele 2:20 de minute, al doilea la orele 2:45 de minute. Copilaşii sunt sănătoşi.Copilaşul al doilea puţin a fost stabilizat în secţia de terapie intensivă, dar la moment totul este bine. Copii ambii sunt cu mama", a spus medicul obstetrician, Irina Castraveţ.



Proaspetele mămici au primit cutii cu toate cele necesare pentru îngrijirea nou-născuților din partea autorităţilor.



"Eu când am auzit prima dată de proiectul acesta zic ce bine e, se face ca în Finlanda. Sunt lucruri care nu vreai să dai bani pe multe hainuţe, copilul creşte hai într-o lună jumătate.Unele mămici poate nici nu îţi permit", a spus locuitoarea Capitalei, Doina Rusu.



Proiectul "O nouă viaţă" preluat de Guvern de la Fundaţia "Edelweiss" este implementat în toate maternităţile din ţară, înclusiv în cele private.