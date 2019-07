Bucurie într-o familie din Capitală: Şi-au dorit UN copil, însă au avut parte de o surpriză la ecograf

Şi-au dorit un copil, însă au avut parte de o surpriză la puterea a treia la ecograf. Vorbim despre soţii Liudmila şi Valeriu Plăcintă din Chişinău, care după câţiva ani de aşteptări, au devenit părinţi de tripleţi. Micuţii au venit pe lume într-o clinică privată din Capitală şi au fost externaţi astăzi. Doctorii spun că atât mama cât şi copiii, sunt perfect sănătoşi.

Ei sunt noii membri ai familiei Plăcintă. Sunt două fetiţe şi un băieţel. Micuţii au fost născuţi la un termen de 34 de săptămâni şi sunt sănătoşi. Despre sarcină, Liudmila şi-a anunţat soţul într-un mod inedit.



"Noi planificăm, noi aşteptam. Făceam teste nu credeam testelor, făceam analize de sânge. Am pregătit o cină, am spus că vine cineva la cină şi respectiv să vină mai repede de la serviciu şi i-am înmânat plicul în care era scris că, Tati, noi venim", a spus Ludmila Placintă, mama tripleţilor.



Sarcina Liudmilei a fost una uşoară. Ea a reuşit să muncească până în luna a 6-a.



"Sarcina a fost foarte uşoară, fără toxicoză fără probleme cu ei m-am simţit mult mai puternică decât înainte de sarcină", a mai spus femeia.



Numele micuţilor au fost alese cu multă dragoste. De azi înainte, Valeria, Daria şi Dănuţ le vor umple casa de fericire proaspeţilor părinţi. Tatăl tripleţilor, Valeriu Plăcintă spune că momentul în care şi-a văzut pentru prima dată copii i s-a întipărit pentru toată viaţa.



"După ce mi-au adus copii mi-au izbucnit lacrimile şi apoi mi-au dat voie medicii să-i pun piele la piele i-am ţinut aşa vreo 40 de minute, e o senzaţie extraordinară", a spus tatăl tripleţilor, Valeriu Plăcintă.



Medicii spun că tripleţii s-au născut cu o greutate normală.



"O sarcină monitorizată până la termenul potrivit. Astăzi sunt externaţi acasă, în stare satisfăcătoare atât mama cât şi copii", a declarat Vadim Scarlat, medic, clinică privată.



Bunicii abia aşteaptă să le poarte de grijă nou-născuţilor.



"Puterea Domnului ne-a făcut fericiţi, pe copii noştri şi pe noi ca bunici, aşa că am ajuns să fim bunici a trei copilaşi, trei îngeraşi, perfect sănătoşi, iar noi suntem bucuroşi", a spus Angela Plăcintă, bunica.



"Copii să ne fie sănătoşi, părinţii lor la fel, iar noi în rolul nostru de bunici îi vom ajuta ca îngeraşii să ne crească sănătoşi. Ei sunt fericirea şi mândria noastră", a spus Ludmila Răzloc, cealaltă bunică a tripleţilor.



Şi naşii de cununie spun că sunt gata să le ofere sprijinul de care vor avea nevoie părinţii celor trei micuţi.



Este o triplă fericire, mai ales că sunt nouă ani de când suntem în aşteptare, suntem foarte fericiţi. Am crescut o fiică mai măricică care s-ar descurca să-i plimbe, mă ofer şi eu să-i ajut, am crescut doi copii şi am experienţă.



La naştere, Liudmila Plăcintă a primit şi cutia cadou "O nouă Viaţă". Ea fiind una dintre ultimele beneficiare ale proiectului. Și asta pentru că din 1 iulie, programul „O noua viaţă” a fost anulat.



"Cutiile le-am primit chiar în prima zi. Conţinutul e foarte util, mai ales pentru unele mămici care nu s-au pregătit sau a fost pe neaşteptat de veste s-a produs naşterea", a spus mama.



Ministerul Sănătății dă asigurări că suma echivalentă costului acestor cutii, care este de 1600 lei, va fi acordată mamelor pe lângă indemnizația unică la naștere în valoare de 6303 lei.