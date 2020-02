Bucurie fără margini pentru locuitorii Rădoaia: O fântână arteziană, construită în apropierea localităţii

La ai săi 68 de ani, Olga Pirogan este nevoită să care apă de la cea mai apropiată fântână, cu două găleţi. Femeia spune că îi este foarte greu, iar pentru a umple o căldare, este nevoită să scoată apă din fântână de câteva ori. Vara însă, apa practic dispare, ori este plină de nisip, pietre, sare sau chiar glod."Te temi să bei ce scoţi cu căldarea, o dată la două zile spăl cu soluţie, se aşează lut pe căldare, nisip. O fierb mai mult. Ne este foarte greu, dar aşa am făcut copii, aşa am făcut casă, aşa i-am trimis la armată şi i-am însurat, cu căldăruşa în mână", locuitoarea satului Rădoaia, Sîngerei, Olga Pirogan.Vestea că va avea apă bună în casă a emoţionat-o până la lacrimi."Iaca asta e bucătăria, ca pentru doi moşneguţi. Aici voi avea robinet, maşină de spălat, un boiler o să îmi pun aici, nimic nu mai vreau altceva, măcar la bătrâneţe să am asta", locuitoarea satului Rădoaia, Sîngerei, Olga Pirogan.Primele gospodării au fost deja conectate la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă. Bucuria oamenilor este fără margini."Aducem apa cu căldări, soţia o încălzeşte şi spală hainele cu mâine, în covată, cum îi spunem noi. Apa este, vine cu presiunea care trebuie, oamenii vor fi mulţumiţi. De aici deja ne vom conecta, care în case, care şi cum. ""Mai ales dacă nu plouă, tare puţină apă este în fântână. Măcar de spălat în baie şi hainele să avem. De-amu mâncare facem şi aşa, apa este tot, dacă nu avem apă e prăpădul."În total, de la fântâna arteziană vor fi aprovizionate cu apă potabilă 1100 de gospodării din cele 1800 de case din localitate. Costul proiectului este de 300 de mii de lei. Anul trecut, în timpul guvernării democrate, pentru realizarea acestuia au fost alocaţi din Bugetul de Stat 200 de mii de lei, iar din cauza faptului că nu au avut suficienţi bani, autorităţile locale au fost nevoite să stopeze lucrările."Încă nu am stabilit cât vor plăti oamenii pe metru cub de apă, urmează să o facem, dar vom reduce la minim cheltuielile", a spus primarul satului Rădoaia, Sîngerei, Ion Pînzaru.În contextul promisiunii făcute pe când erau la guvernare, că vor lansa proiectul "Apă bună pentru Moldova", câţiva deputaţi de la Partidul Democrat au decis să o îndeplinească. Ei au donat 100 de mii de lei, suma necesară pentru ca oamenii din Rădoaia să aibă acces la apă potabilă."Am promis că vom susţine mai multe proiecte sociale, iar unul dintre ele este acesta de la Rădoaia, adică alimentarea cu apă.Ca să reuşim să ţinem oamenii din sate, trebuie să investim, în tot ceea ce înseamnă necesităţile omului, mă refer la drumuri, apă", a spus deputatul PDM , Adrian Candu.În total, în satul Rădoaia din Sîngerei locuiesc în jur de 5400 de oameni.