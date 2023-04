Bucurie de Paști pentru un tată care crește singur nouă copii. Au primit daruri, inclusiv, un televizor de la A.S.I.C.S (FOTO)

Alexandru Pușcașu este un tată care crește singur nouă copii, cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 12 ani. Acum doi ani, când era la muncă în satul Sănătăuca din raionul Florești, mama i-a părăsit. La acea vreme, cel mai mic copil avea doar șase luni. Cei mari mergeau la vecini ca să găsească ceva de mâncare. Chiar dacă s-a confruntat cu o mulțime de dificultăți, bărbatul a refuzat categoric să-i trimită la orfelinat și s-a dedicat exclusiv grijii față de micuți. Asociația A.S.I.C.S. l-a vizitat pe bărbat în preajma sărbătorilor pascale ca să-i ofere suport.

”Mă tot gândeam dacă voi face față. Îmi era frică, dar m-am obișnuit. Nu pot să trăiesc fără copii. La început le spuneam că ea va veni. Nu voiam să le spun, ca să nu stresez copiii. Dar în final am spus că mama i-a abandonat. Știu că un copil vrea să aibă mamă. Știu cât am suferit și înțeleg că și copiii mei suferă”, a mărturisit Alexandru Pușcașu.

La rândul său, Alexandru a crescut fără părinți. Mama lui a murit când era mic, iar tata l-a lăsat în grija bunicii. Ținând cont de trecut lui dureros, bărbatul a decis că, oricât de greu i-ar fi, copiii vor crește lângă el. Nu poate să le ofere condițiile la care ar visa, dar le dă toată dragostea și căldura lui.

”Eu dorm aici, pe cea mică o culc în pătuțul cela. Aici sunt trei bucăți de canapele. Acesta a fost, iar acolo o bucată e stricată. Am luat scânduri, le-am unit ca să încapă copiii. Sub ele am pus bucăți de cotileț.Cei mai mari dom aici”, a explicat tatăl celor nouă copii.

Ca să asigure cele necesare familiei sale, bărbatul este gata de orice muncă prin sat, iar copiii mai mari îl ajută la gospodărie.

”Mă trezesc la 6, le fac ceai. Cât ei beau ceai, le pregătesc hainele. Se îmbracă singuri. Pe urmă cei mai mari îi duc pe cei mici la grădiniță și ei merg la școală. Iar eu prepar mâncare, fac ce mai este prin casă. Cât fata cea mică doarme, mă ocup de treburi prin curte. Când se trezește – intru în casă și încep să prepar mâncare”, a povestit Alexandru Pușcașu.

Cei de la A.S.I.C.S. au fost marcați de povestea lor de viață. Așa că s-au gândit să le facă sărbătorile pascale mai luminoase.

”Alexandru, când am aflat de istoria dumneavostră, am decis că este datoria noastră să vă ajutăm. Suntem încântați cum reușiți, de unul singur, să aveți grijă de atâția copii, să le oferiți totul de ce au nevoie și, cel mai important – dragoste de părinte. Sper că ajutorul nostru vă va face viața mai ușoară”, a spus Victoria Kriukova, director A.S.I.C.S.

Asociația a mers la familia Pușcaș cu un televizor, pe lângă alte multe bunuri.

”Ne-ați spus că copiii visează la un televizor nou. Sper că acesta le va fi pe plac. Aveți nevoie de bani pentru a conecta mașina de spălat la apeduct. Și am decis să vă oferim această sumă - 20 000 de lei”, a spus directorul A.S.IC.S.

”Vă mulțumesc mult pentru ajutor. Le voi cumpăra copiilor canapele”, a răspuns, la rândul său, Alexandru Pușcașu.