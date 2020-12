Bucurie de Crăciun! Peste 100 de copii din familii sărace din raionul Străşeni au primit daruri, pentru ei fiind sacrificaţi şi şapte porci

"Mulţumesc pentru cadouri. A venit Moş Crăciun. Este o sărbătoare foarte fericită", a spus o fetiţă."Sunt fericită că mi-a dat aceste cadouri. Eu când o să mă duc acasă o să mă uit ce sunt în ele", a menţionat un alt copil.Cele peste 30 de persoane care s-au implicat în acest act de caritate, spun că au făcut-o din din suflet."Ne bucurăm că bunul Dumnezeu ne permite să putem face nişte acte de donaţie. Nu ştiu dacă e donaţie, dar dăm din suflet pentru nişte mese pe care ar trebui să se regăsească mai multe produse. Facem aceste acte an de an pentru ca mai multă lume din ţară să se inspire de la noi", a declarat Victor Alexeev, donator."În această ordine de idei am hotărât să finisăm cu o notă pozitivă acest an foarte complicat. Să facem lucruri frumoase, bune şi să aducem lumină sufletească în toate familiile", a precizat Serghei Suman, donator.Primarul din comuna Rădeni spune că evenimentul a devenit deja o tradiţie."Şi în acest an am reuşit să adunăm lume bună, lume frumoasă care doreşte să se împartă cu puţinul pe care îl au. În fiecare an ne punem ca scop să creştem numărul beneficiarilor şi aici mă refer la familiile cu copii, care fac parte din păturile social vulnerabile. Şi în acest an suntem trei primării, vorbesc de comunele Rădeni, Codreanca şi Grebleşti", a declarat Petru Răbdău, primarul comunei Rădeni.