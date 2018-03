Bucuria micuților: Încă o grădiniţă din satul Petrunea, raionul Glodeni, renovată capital

Încă o grădiniţă a fost renovată capital. De acum încolo, copiii din satul Petrunea, raionul Glodeni, vor avea parte de condiţii decente şi vor dispune de mai mult spaţiu pentru joacă. Mai mult, instituţia nu va mai fi încălzită cu sobe, deoarece a fost dotată cu un sistem modern de termoficare.

Lucrările au fost efectuate cu sprijinul Guvernului, a autorităților locale și a comunității.



"Încăperea de grupă noi o foloseam iarna și ca dormitor.Pe jumătate erau puse paturile. Pentru că în dormitor era frig.În ungherașele sanitare de asemenea era frig.Sobele au rămas. Pe asta noi am vopsit-o în tonul pereților și a rămas ca decor", a spus asistenta medicală la grădiniţa din Petrunea, Svetlana Mazac.



"În blocul alimentar ne încălzeam doar de la plită.Nu aveam unde să ținem produsele, totul era la frig.S-a întâmplat că înghețau legumele. Acum avem condiții foarte bune", a spus şefa de gospodărie, Varvara Fanea.



Părinţii sunt încântaţi de schimbarea la faţă a grădiniţei.



"Într-o singură odaie unde era soba și mâncau și dormeau.Hainele le lăsam în hol, la intrare dar aici era frig.Haina era rece, dar acum se simte căldura asta. Riscul de a se îmbolnăvi e minim".



"Iata am adus azi încă o nepoțică la grădiniță. O româncuță, prinții ei pleacă la muncă în Europa, ea va fi aici. E bine, suntem mulțimiți de condiții"



Lucrările au costat 1,5 milioane de lei, dintre care 100 de mii de lei a reprezentat contribuţia localnicilor.



"Lucrările s-au început la 1 decembrie și până la 1 martie am terminat tot. S-a făcut sistem de încălzire, am schimbat ferestrele, sistemul de electricitate, plafoane, cablu", a spus primarul satului Petrunea, raionul Glodeni, Iurie Năstas.



Președintele raionului Glodeni susţine că, în ultimii ani, majoritatea grădiniţelor au fost deja renovate. Cele mai multe proiecte au fost finanţate de Guvernul României.



"Copii au o stare de confort pe potrivă. Imediat în săptămânile următoare va fi dată în exploatare cazangeria grădiniței din satul Cajba, Glodeni.Din cele 29 instituții preșcolare din raion,24 au fost renovate", a spus preşedintele raionului Glodeni, Ion Leucă.



La evenimentul inaugurare a participat şi deputatul PDM, Valentina Buliga.



Grădiniţa din Petrunea este frecventată de aproape 100 de copii.